Ven a Chat GPT como amenaza en el sector salud

CIUDAD DE

, marzo 19 (EL UNIVERSAL).- Las aplicaciones de

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son un reto más para el, que ante la falta dede datos, están sugiriendo a los usuarios soluciones que en algunas ocasiones pueden ser erróneas, alertarony salud."Nuestra amenaza más grande, le decía al menos al pleno delpor muchos años, cuando gozaba de oportunidad de decírselo, pero nunca tuve eco. El gran enemigo del acceso a la información pública gubernamental es la. El nuevo médico de cabecera se llama, por lo menos en el caso de, que es el quinto usuario más grande del mundo de"Es el nuevo instrumento para lay para tomar decisiones de salud. En ausencia deo las suites devan a tomar o van a hacerde menor calidad. Entonces, el gran enemigo del acceso a la información paradójicamente es quien resuelve en segundos las preguntas que se tienen", dijo, director ejecutivo deMexicana.Añadió que el uso de las plataformas detiene la ilusión de transparentar porque las personas acceden muy rápido a la información, pero como lasson incompletas, poco actualizadas, sin estar en los formatos correctos, en datos abiertos, las personas van a terminar tomando "terribles" decisiones con un ente que además no es sujeto de ningunaEn el marco del"¿Cuánto cuesta enfermarnos? La urgencia de transparentar los precios en la atención médica privada" organizado por la asociación civil, catedrático del Centro de Investigación en Políticas,y Salud de la UNAM, expuso además que en la actualidad no hay información precisa y actualizada sobre los servicios de salud privados y públicos, lo que deja a los usuarios en problemas frente a una necesidad básica.Ejemplificó sobre los, ya que en el, sin ser derechohabiente, puede costar entre 10 y 30 mil pesos, mientras que en el privado, entre 17 y 64 mil. Otro caso es unaque puede costar en elentre 100 y 500 mil pesos y en elno hayAgregó que en ese sentido lapuede beneficiar a la, ya que esta gasta hasta la mitad de sus ingresos cuando se trata de losApuntó que no haysobre los costos y los precios y que cuando los hay no se usan, cuando lo recomendable es medir sistemáticamente estos factores y tienepara mejora del sector.Finalmente,, presidente de, apuntó que ya más de 47% de lacon derecho a servicios públicos está acudiendo a las instituciones, lo que habla de que hay una mayor presión en el sistema público, y por lo tanto también en el privado, lo que a su vez apremia la rectoría del gobierno, no solo como proveedor del servicio, sino como regulador en busca de garantizar el