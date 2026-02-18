logo pulso
Charla Voces de mi comunidad

Por Estrella Govea

Febrero 18, 2026 03:00 a.m.
A
Charla Voces de mi comunidad

El programa Motivos presentará la edición "Voces de mi comunidad" el día de hoy a las 17:00 horas en el Centro de Difusión Cultural del Instituto Potosino de Bellas Artes "Raúl Gamboa". 

La jornada iniciará con el registro de las y los asistentes, seguido de la bienvenida y presentación general a cargo de Gabriela Olvera. A partir de ese momento, el programa avanzará con charlas, ejercicios de tradición oral y un bloque musical, que combina exposición, participación del público y convivencia.

Rubí Ceballos Domínguez, impartirá la charla "Las voces de mi comunidad", abordará la relación entre lengua, comunidad y uso social del lenguaje. Posteriormente, Andrés Hernández presentará el tema "Tradición oral náhuatl", donde se trabajarán expresiones cotidianas, formas de saludo, vocabulario básico, adjetivos calificativos y una comparación de la variante del náhuatl de San Luis Potosí con las de Hidalgo y Veracruz, además de la traducción y canto colectivo de piezas como Xochipitzahuatl.

Después de las ponencias se abrirá un espacio de micrófono abierto para la participación del público, seguido del bloque musical "Las reinas del ayer y hoy". En este segmento participarán Magda Cuevas, Lety Ruiz y Marypaz, con un repertorio que incluye bolero, balada y cumbia. El encuentro concluirá con una convivencia entre asistentes, la firma del diario de comentarios, con esta edición, "Voces de mi comunidad" articula reflexión lingüística, tradición oral y música en un mismo espacio.

