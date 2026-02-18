BEATRIZ SIMÓN Y SU MUESTRA ANÓNIMO ERA MUJER

La exposición Anónimo era mujer tendrá un recorrido guiado con la presencia de su autora, la artista Beatriz Simón, este miércoles 18 de febrero a las 12:00 horas, en el Museo de Arte Contemporáneo de San Luis Potosí.

El itinerario permitirá al público conocer de primera mano los ejes conceptuales y materiales que articulan la muestra, así como el proceso detrás de una obra que cuestiona la historia de la pintura desde una perspectiva feminista.

A través del uso de materiales asociados al trabajo doméstico y al embellecimiento del cuerpo femenino —como jabones, fibras de traste, polvo doméstico y maquillaje—, la exposición propone una relectura crítica del canon artístico y de los roles históricamente asignados a las mujeres.

De acuerdo con el curador Marlon García, uno de los objetivos centrales de la muestra fue desplazar la mirada tradicional que ha reducido a la mujer al papel de musa o modelo, para devolverle agencia, experiencia y voz dentro del discurso artístico.

En ese sentido, el recorrido guiado busca evidenciar cómo estos materiales, relegados tanto del ámbito doméstico como de la pintura, se integran como una estrategia doble: ampliar el lenguaje del arte contemporáneo y visibilizar desigualdades de género persistentes en el sistema del arte.

Durante el recorrido, Simón abordará también la dimensión espacial de la exposición, concebida para transformar el espacio museístico en un entorno más íntimo y cercano a lo doméstico, reforzando así las tensiones entre lo privado, lo invisible y lo artístico.

Asimismo, se explicarán las referencias históricas y formales que dialogan con movimientos como el color field, el minimalismo y la tradición del retrato, resignificados a partir de materiales y gestos cotidianos.

El recorrido guiado ofrecerá una lectura detallada de piezas clave como Anónimo era mujer (Autorretrato), Sobremesa (Composición lírica) y las obras de las series Beauty Queen y Limpieza doméstica, en las que la artista articula testimonio y materialidad.

A través de estas obras, el público podrá comprender cómo gestos repetitivos del ámbito doméstico y del cuidado personal se traducen en estrategias pictóricas que dialogan con la historia del arte moderno, al tiempo que cuestionan los mecanismos de exclusión y anonimato que han marcado la participación de las mujeres en el campo artístico.