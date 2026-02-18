logo pulso
Por Estrella Govea

Febrero 18, 2026 03:00 a.m.
Filiberto J.comparte El espíritu de la Navidad

Filiberto Juárez Córdova, realizó la presentación editorial de El espíritu de la Navidad en la Casa Museo Manuel José Othón, como parte del programa Lunes de palique, en una sesión dedicada a comentar el origen, el sentido y los temas centrales del libro ante lectoras y lectores reunidos en el recinto.

Durante la presentación se señaló que el volumen propone una mirada distinta sobre la Navidad, alejada de los estereotipos comerciales y centrada en la vida cotidiana de un pueblo mexicano. Se destacó que la obra no busca idealizar la festividad, sino situarla en contextos marcados por la carencia material, la convivencia comunitaria y la solidaridad entre quienes comparten un mismo territorio.

A lo largo de los comentarios se abordó la estructura narrativa del libro, construida a partir del contraste entre un personaje industrial y las personas de una comunidad rural. Esa relación permitió reflexionar sobre valores como la generosidad, el desprendimiento y la hospitalidad, presentes en los personajes que habitan el pueblo y que sostienen la historia a través de acciones sencillas.

