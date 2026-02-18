logo pulso
Laura Rojas presenta su libro El cuerpo invisible

Por Estrella Govea

Febrero 18, 2026 03:00 a.m.
La presentación del libro El cuerpo invisible, de Laura Rojas, se realizará hoy miércoles 18 de febrero a las 18:00 horas en la Sala de los Cronistas, con comentarios a cargo de Esbeidi Lara.

El libro se construye como un recorrido por un cuerpo marcado por la enfermedad, el duelo, el miedo y el cansancio. A lo largo de los poemas, la autora nombra diagnósticos, tratamientos, encierros y rutinas que definen una vida sostenida entre la fragilidad y la persistencia.  La escritura registra lo cotidiano sin idealizarlo, y coloca al cuerpo como un espacio donde se acumulan tensiones físicas y mentales.

En El cuerpo invisible aparecen temas como la maternidad, el cuidado extremo, la memoria familiar y la violencia diaria. La ciudad, la casa y la infancia funcionan como escenarios donde se inscriben estas experiencias, mientras la voz poética avanza entre culpa, fe rota y resistencia personal. Cada texto se articula desde una observación atenta del entorno y de los efectos que este deja en la vida íntima.

La autora alterna poemas en verso y en prosa, con imágenes de animales, paisajes y espacios urbanos que operan como un mapa emocional.

El lenguaje privilegia el detalle físico y un ritmo contenido, sin buscar atenuar el dolor que atraviesa los textos. 

Esta estructura permite una lectura que avanza por fragmentos, conectados por una misma línea temática.

La muestra permitirá dialogar sobre una obra que aborda la relación entre cuerpo, salud mental y memoria desde la poesía contemporánea. La edición plantea la escritura como una forma de registrar la experiencia y de nombrar aquello que suele permanecer oculto, estableciendo un vínculo directo entre palabra, vida cotidiana y observación crítica del entorno. 

