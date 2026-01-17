A ESCENA PRISA, POR LÍQUIDO COLECTIVO

La obra Prisa, a cargo de la compañía Líquido Colectivo, se presentará en el Teatro IMSS San Luis Potosí como parte del programa Escenarios IMSS-Cultura. Las funciones se realizarán el sábado 17 de enero a las 20:00 horas y el domingo 18 de enero a las 13:00 horas, en el recinto ubicado en Tomasa Estévez 800, colonia Moderna.

Prisa es una obra unipersonal escrita y dirigida por Alfredo Ávila Castro, quien también la interpreta. El montaje se construye a partir de cuentos de Octavio Paz y plantea una reflexión escénica en torno a la espera, el paso del tiempo y la tensión que genera la urgencia en la vida cotidiana.

La dramaturgia desarrolla la historia de un hombre que aguarda algo incierto, mientras su pensamiento se desplaza entre la expectativa y la imaginación. A lo largo de la obra se formulan preguntas sobre lo que ocurre durante la espera y sobre las ideas que se proyectan hacia hechos que quizá no sucederán.

Líquido Colectivo es una compañía teatral fundada en 2012 bajo la dirección artística de Alfredo Ávila Castro. Su trabajo se ha centrado en la adaptación de textos clásicos para públicos diversos y cuenta con una trayectoria que incluye diez producciones, presentadas en festivales y escenarios nacionales e internacionales.

Esta puesta en escena forma parte de una iniciativa nacional de la Red Teatral del IMSS, orientada a ampliar la oferta cultural en distintas ciudades del país mediante el apoyo a proyectos teatrales y dancísticos.

El programa busca ayudar a la presencia del teatro en espacios públicos y retomar su vocación social.