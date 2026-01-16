Presentan "De gozo y quebranto", de Maritza Rangel

La presentación editorial del libro De gozo y quebranto, de la poeta Maritza Rangel, se realizará hoy viernes 16 de enero a las 19:00 horas en el Museo Leonora Carrington, será un encuentro entre lectura poética y música.

La presentación contará con el acompañamiento musical de Enriqueta Cerda en el violonchelo, cuya interpretación establecerá un diálogo con la lectura de los poemas.

El libro reúne poemas en verso libre que abordan emociones humanas, fe, memoria y nociones de lo sagrado. A lo largo del texto, el gozo y el dolor aparecen como fuerzas que coexisten y dialogan, mientras la voz poética plantea preguntas sobre la divinidad, la fugacidad de la existencia y la experiencia humana.

La obra se desarrolla a partir de imágenes y reflexiones que toman elementos de la religión y de tradiciones como la de los concheros, así como referencias al sagrado femenino. La autora define su voz desde la brevedad y la conciencia del instante, con versos que avanzan paso a paso y se sostienen en la introspección.

Maritza Rangel presenta una propuesta poética centrada en el uso del verso libre y en la exploración de recursos expresivos que buscan permanecer en la memoria lectora. Su escritura apuesta por un lenguaje que transita entre la fragilidad y la resistencia, sin recurrir a estructuras rígidas ni narrativas lineales.

El evento plantea un cruce entre literatura y música dentro de un espacio dedicado al arte contemporáneo en San Luis Potosí. La entrada a la presentación no tiene costo.