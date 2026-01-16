logo pulso
Proyectarán Marty Supreme

Por Estrella Govea

Enero 16, 2026 03:00 a.m.
A
Marty Supreme, película dirigida por Josh Safdie, se proyecta en la Cineteca Alameda, la cinta se sitúa en el mundo del tenis de mesa durante la década de 1950 y sigue a Marty Mauser, un joven decidido a destacar en un deporte poco valorado. 

Las funciones se llevarán a cabo viernes 16 de enero a las 20:00 horas; el sábado 17 a las 17:15 horas; el domingo 18 y lunes 19 a las 20:00 horas; y el martes 20 y miércoles 21 a las 17:30 horas.

La historia traza su ascenso y caída entre la ambición, las apuestas y la necesidad de reconocimiento, hasta construir un relato de obsesión y búsqueda personal dentro de un contexto competitivo y marginal.

Marty Supreme se inspira de forma libre en la figura del jugador real Marty Reisman, referente del ping-pong en Estados Unidos por su estilo audaz y su carácter competitivo. La película no plantea una biografía literal, sino que retoma rasgos de esa trayectoria para crear un personaje ficticio con un arco narrativo propio.

El proyecto cuenta con Timothée Chalamet como protagonista y productor, acompañado por un elenco que incluye a Gwyneth Paltrow, Odessa A´zion, Kevin O´Leary, Tyler, the Creator, Abel Ferrara y Fran Drescher. El guion fue escrito por Josh Safdie junto a Ronald Bronstein, y la producción corre a cargo de A24.

Desde su estreno en el Festival de Cine de Nueva York en 2025, la película ha recibido amplio reconocimiento crítico, con premios como el Golden Globe y el Critics´ Choice para Chalamet, además de menciones de organismos como el American Film Institute y el National Board of Review. La propuesta destaca por su enfoque narrativo, su trabajo actoral y su diseño técnico.

