CHARLA LA DINASTÍA REYTHER EN SLP 1826–2026

La charla "La dinastía Reyther en San Luis Potosí. 1826–2026" se llevará a cabo este viernes 16 de enero a las 19:00 horas en el Museo Francisco Cossío, propone una revisión histórica del legado técnico y urbano de una familia vinculada al desarrollo de la ciudad.

La sesión será impartida por Jesús Martínez Melgarejo, historiador autodidacta e investigador especializado en historia urbana de San Luis Potosí. Su trabajo se ha centrado en el análisis de procesos de modernización de la capital potosina y en la recuperación de figuras poco estudiadas dentro del ámbito de la ingeniería y la arquitectura local.

Durante la charla se abordará la trayectoria de Guillermo Reyther, ingeniero de origen alemán formado en la Escuela Politécnica de Stuttgart, quien llegó a San Luis Potosí a finales del siglo XIX. Desde sus oficinas en la entonces primera calle de Catedral, hoy Othón, se desempeñó como ingeniero consultor en obras hidráulicas, presas y ferrocarriles.

Entre los proyectos que se revisarán, se encuentra el diseño final de la presa de San José, la canalización de aguas residuales y la instalación de la primera red de agua contra incendios, que partía del Santuario de Guadalupe hacia el Centro Histórico.

También se analizará su participación en la remodelación del Hotel Progreso y en la intervención de la casona del comerciante y cónsul prusiano Juan Banhsen, ubicada en la actual calle de Carranza.

La conversación incluirá el estudio topográfico realizado por Reyther en la ciudad, cuyos registros permanecen visibles en algunos edificios del Centro Histórico. Estos marcadores, confundidos durante décadas con señales de la inundación de 1933, serán explicados en su contexto técnico e histórico como parte del legado documental del ingeniero.