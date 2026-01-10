Lo importante de la vida es a fuego lento... tomándose el tiempo de descubrirlo, no es que todo tenga porque ser al instante; toma tiempo entender quiénes somos; toma tiempo entender de qué va estar aquí mismo; toma tiempo conocernos y reconocernos; toma tiempo decir lo que pensamos; toma tiempo animarse a escribirlo; toma tiempo entender tantas cosas que son todas tan fundamentales y a la vez tan sencillas; toma tiempo entender que hasta el silencio nos habla con voz de infinitos matices; toma tiempo ser y hacer... Lento, muy muy lento, lo que importa es a fuego lento, pensar, aprender, respirar, amar, descubrir, sentir, vivir, saborear la existencia... que todo sea tan lento hasta ser capaces de percibir la belleza de la quietud... el aire, el agua, la acústica y las partículas elementales son todas resonancias palpitantes de una causal sin prisas ni cuentagotas... lento... lo importante de la vida, la muerte y toda la existencia es a fuego lento...