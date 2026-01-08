Un conversatorio sobre fronteras internas del territorio potosino

El conversatorio Cuestión de alindes, un encuentro que propone una mirada al territorio potosino desde el cruce entre historia, archivo y análisis crítico. La cita es el jueves 8 de enero, a las 19:00 horas en el Museo Francisco Cossío.

Participan en el conversatorio Isabel Monroy, María de Jesús Guevara, Cristóbal Martínez Maya, Amado Juan Sánchez y Marco Antonio Zárate, especialistas cuyas trayectorias se vinculan con la investigación histórica, la crónica y el estudio del territorio desde distintas disciplinas.

Convoca a una reflexión en torno a los límites municipales entre San Luis Potosí, Villa de Pozos, Villa de Reyes, Soledad de Graciano Sánchez y Villa de Zaragoza, espacios donde el crecimiento urbano y los procesos históricos han trazado fronteras que siguen generando preguntas sobre su origen, sentido y vigencia.

Desde un enfoque de análisis histórico-territorial, el conversatorio coloca a los alindes como parte de una construcción que se ha definido a lo largo del tiempo mediante documentos, acuerdos y prácticas sociales. Revisar estos trazos permite observar cómo el territorio ha sido pensado y organizado, así como las tensiones que surgen cuando esos límites se enfrentan a dinámicas contemporáneas.

La propuesta también se inscribe en una revisión crítica de los límites municipales en San Luis Potosí, entendidos como líneas que no solo ordenan el espacio, sino que influyen en la vida cotidiana, la administración local y las formas de pertenencia. El diálogo abre la posibilidad de observar el territorio como un proceso en constante negociación.

Cuestión de alindes se realiza con la colaboración de El Colegio de San Luis, A.C., el Consejo de la Crónica de los Municipios de San Luis Potosí, el Archivo Histórico del Estado "Lic. Antonio Rocha" y el INAH San Luis Potosí, como parte de una agenda cultural que abre espacios para pensar el pasado y el presente del territorio potosino.