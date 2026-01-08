La fotografía potosina en revisión analítica

La presentación del libro Resonancias Latentes: Fotografía contemporánea potosina se llevará a cabo el jueves 8 de enero a las 12:00 horas, en la Sala Multifuncional del Museo Universitario (MUNI).

La publicación, escrita por Juan Pablo Meneses Gutiérrez, propone una revisión crítica del panorama fotográfico local a partir de un recorrido que cruza distintas generaciones de autoras y autores.

Durante la presentación participarán Juan Pablo Meneses Gutiérrez, María Eugenia Martínez Juache, Valeria Herrera de Regil y Ramón Portales, quienes dialogarán en torno a los procesos editoriales, las líneas de análisis y los alcances del proyecto.

El libro analiza cómo se ha configurado la fotografía contemporánea en el estado desde enfoques documentales y performáticos, atendiendo a sus cruces con el territorio, la identidad y la experiencia social.

El contenido se articula en tres núcleos curatoriales: Geografía de la identidad, Habitar las sombras y Tormentas en el archipiélago. A través de estos ejes, el texto organiza las propuestas visuales y plantea lecturas que permiten observar continuidades, rupturas y afinidades dentro del campo fotográfico potosino.

Además del análisis de obra, el libro contextualiza el crecimiento de la fotografía en San Luis Potosí mediante su presencia en premios, festivales y plataformas nacionales. También identifica la consolidación de dos generaciones con búsquedas diferenciadas y plantea la necesidad de ampliar los estudios críticos sobre esta disciplina en el ámbito local.

Es una actividad con entrada libre, abierta al público interesada en la producción fotográfica actual en San Luis Potosí.