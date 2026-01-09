logo pulso
BIENESTAR EN SUS FAMILIAS

BIENESTAR EN SUS FAMILIAS

LOS ESTRENOS MÁS ESPERADOS

Entre películas que ya están en salas y los estrenos que siguen llegando, el cine propone distintos caminos para acompañar el ánimo del público

Por Estrella Govea

Enero 09, 2026 03:00 a.m.
A
LOS ESTRENOS MÁS ESPERADOS

El cine en enero no llega con una sola emoción dominante. Hay quienes buscan reírse de sí mismos, otros que prefieren historias incómodas y también quienes necesitan una descarga de adrenalina. La cartelera actual y los estrenos del primer mes del año parecen entenderlo bien: las salas se llenan de personajes en crisis, decisiones límite y relatos que se ajustan al ánimo de cada espectador.

YA EN CARTELERA

Las películas que actualmente ocupan la cartelera apuestan por personajes enfrentados a decisiones personales profundas. Un Hombre por Semana aborda con humor y honestidad el reencuentro con uno mismo después del divorcio, a través de una mujer que intenta adaptarse a un mundo sentimental completamente distinto al que dejó atrás. 

En un registro mucho más oscuro, La Empleada convierte el thriller psicológico en un juego de apariencias, poder y manipulación dentro de una familia aparentemente perfecta.

Familia en Renta se sitúa en el Tokio contemporáneo para reflexionar sobre la soledad, el sentido de pertenencia y los límites entre la ficción y la vida real. A estas propuestas se suman Song Sung Blue, basada en una historia real de segundas oportunidades y sueños musicales, y Valor Sentimental, un drama familiar que explora la herencia emocional, el ego artístico y los conflictos no resueltos entre padres e hijos.

ESTRENOS DEL 15 DE ENERO

Supervivencia y horror

El Último Depredador transforma un viaje de buceo en una trampa mortal, atrapando a sus protagonistas en un laberinto submarino rodeado de tiburones. Por su parte, Exterminio: El Templo de los Huesos amplía su universo postapocalíptico para mostrar que, en un mundo devastado, la crueldad humana puede resultar más aterradora que cualquier infección.

Ambición, obsesión y decisiones morales

En Marty Supreme, el mundo clandestino del tenis de mesa en los años cincuenta sirve de telón de fondo para una historia de obsesión y apuestas personales que escalan peligrosamente en una historia protagonizada por Timothée Chalamet. La Única Opción plantea un dilema ético inquietante cuando un hombre desempleado decide eliminar literalmente a su competencia como salida a su desesperación.

Comedia 

Desde un tono más ligero, Ella McCay: Imperfectamente perfecta explora el intento de una joven idealista por equilibrar su vida profesional y familiar, en una historia sobre los vínculos que sostienen y desbordan la vida cotidiana.

Aventura para 

toda la familia

Ese mismo día también llega Tom y Jerry: La brújula mágica, una propuesta animada que combina viajes en el tiempo, humor clásico y una aventura que sigue el valor de la amistad, sin importar cuántas persecuciones haya de por medio.

ESTRENOS DEL 22 DE ENERO

Hacia la segunda mitad del mes, la cartelera se inclina hacia relatos más introspectivos. Bendito Corazón recurre a una narrativa espiritual ambientada en la Nueva España para hablar de alcoholismo, fe y reconciliación familiar. En contraste, Hamnet ofrece una mirada íntima y sensible a la historia de amor y pérdida que inspiró una de las obras más emblemáticas de William Shakespeare.

