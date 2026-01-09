"Los monólogos de la vagina" celebra 8 mil 200 funciones

CIUDAD DE MÉXICO, enero 9 (EL UNIVERSAL).- Con risas, ovaciones y un teatro lleno, "Los monólogos de la vagina" celebró 8 mil 200 funciones, confirmando que, a más de 26 años de su estreno, la obra sigue rompiendo tabúes y normalizando la conversación sobre la sexualidad femenina.

La función especial se llevó a cabo en el Nuevo Teatro Libanés, actual sede de la puesta en escena, y reunió a Dalilah Polanco, Raquel Garza y Lorena D'La Garza, quienes protagonizaron una noche cargada de complicidad con el público.

Bajo la dirección de Jaime Matarredona y la producción de Morris Gilbert, la obra demostró su vigencia al conectar tanto con mujeres como con hombres, provocando carcajadas constantes y momentos de reflexión colectiva.

Dalilah Polanco, ex participante de "La Casa de los Famosos", sorprendió por su picardía y soltura en escena, generando reacciones espontáneas entre los asistentes, quienes no dudaron en expresarle su cariño.

Visiblemente emocionada, la actriz agradeció el respaldo del público femenino que, una vez más, se hizo mayoría en el recinto.

"Sí, de verdad sí son mis superpoderes. Me siento muy querida, muy apapachada por todas ellas... son lo máximo", expresó Polanco desde el escenario.

Por su parte, Raquel Garza dejó de lado al icónico personaje de "Tere la Secretaria" para alzar la voz desde el escenario y compartir experiencias femeninas que son más vigentes que nunca.

La actriz y comediante aprovechó el momento para pronunciarse contra la violencia de género, recordando que, pese a los avances sociales y políticos, el problema continúa.

Garza agradeció a sus compañeras de escena por atreverse a formar parte de una obra que, desde hace décadas, muestra una sexualidad honesta y sin filtros, algo que muchas producciones aún evitan.

"Gracias por estar aquí en una noche tan especial para mí, para mis compañeras que han participado en esta obra y para todas las intérpretes que, función tras función, enseñamos otra forma de hablar de nosotras", dijo emocionada.

"Los Monólogos de la Vagina" se presenta todos los jueves en el Nuevo Teatro Libanés de la Ciudad de México, con un elenco rotativo entre más de 20 actrices, entre las que se encuentran Daniela Luján, M'Balia y Michelle Rodríguez, reafirmando su lugar como una de las obras más influyentes y longevas del teatro contemporáneo en México.