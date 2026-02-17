ACTIVIDADES DEL DÍA NACIONAL DEL AUTOMÓVIL ANTIGUO

En el marco del Día Nacional del Automóvil Antiguo, se presentó en San Luis Potosí el programa de actividades correspondiente a la edición 2026, que tendrá lugar el domingo 22 de febrero a partir de las 10:00 horas, en las instalaciones de la Feria Nacional Potosina.

Una conmemoración dedicada a reconocer el valor histórico, cultural y social de los vehículos antiguos y de colección.

Durante la rueda de prensa se destacó que esta edición reunirá alrededor de 966 vehículos registrados, cifra que posiciona al encuentro como el de mayor participación a nivel nacional, de acuerdo con los organizadores. La exposición está concebida como un espacio abierto a todo público, con énfasis en la convivencia familiar y en la divulgación del patrimonio automotor.

El Día Nacional del Automóvil Antiguo es impulsado en México por asociaciones y clubes especializados, con el objetivo de preservar y difundir el automóvil antiguo como un testimonio material de distintas épocas. Estos vehículos representan avances tecnológicos, estilos de diseño y formas de vida que marcaron momentos clave del desarrollo industrial y social del país.

En el caso de San Luis Potosí, la edición contará con la participación de coleccionistas provenientes de distintas regiones del país, así como con el respaldo de federaciones nacionales dedicadas al automovilismo antiguo. Se informó que el evento incluirá automóviles, motocicletas y bicicletas antiguas, ampliando la lectura histórica del transporte y la movilidad.

Uno de los aspectos señalados durante la presentación fue la incorporación de herramientas digitales para el registro y control de participantes, mediante plataformas electrónicas y códigos QR, lo que permitirá agilizar el acceso y generar constancias digitales de participación. La edición 2026 es de acceso gratuito y se perfila así como un espacio de encuentro entre memoria y tecnología donde los vehículos se convierten en piezas de divulgación histórica.