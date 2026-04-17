Amanda Yuritzi presenta su obra dancística "De sueño a piel" en el Centro de Difusión Cultural "Raúl Gamboa" hoy viernes 17 de abril a las 19:00 horas. La pieza reúne ballet, flamenco, danza contemporánea y danza aérea, disciplinas que la intérprete formula en una misma ejecución. El proyecto plantea una estructura escénica que combina técnica, control corporal y recursos expresivos para construir un lenguaje propio dentro de la danza.

Con 16 años, Amanda Yuritzi desarrolla una formación multidisciplinaria que integra distintas técnicas corporales y escénicas.