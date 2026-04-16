Entre cantinas y canciones: José Alfredo Jiménez

La charla "José Alfredo Jiménez y la mexicanidad desvergonzada", impartida por el Dr. Joserra Ortiz en la Casa de Cultura del Barrio de San Miguelito, centró su reflexión en la construcción de la identidad mexicana a partir de la cultura popular.

El ponente planteó que figuras como José Alfredo Jiménez no solo forman parte del repertorio musical, sino que contribuyeron a definir formas de entender lo mexicano durante el siglo XX.

La conversación situó la idea de "mexicanidad desvergonzada" como una forma de expresión que rompe con normas sociales de contención emocional. Ortiz explicó que, dentro de una cultura marcada por la reserva y la compostura pública, las canciones de José Alfredo abrieron un espacio para manifestar sentimientos como el dolor, el amor y la pérdida sin ocultarlos, en especial en contextos como la cantina.

El análisis también abordó el proceso histórico de construcción de la identidad nacional, desde el periodo posterior a la Revolución Mexicana hasta el auge del cine, la radio y la música popular. En este contexto, el conferencista señaló que el imaginario del "charro", difundido por el cine de la Época de Oro, estableció una imagen del mexicano asociada al orgullo, la valentía y la expresión emocional a través del canto.

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A partir de esta base, se explicó que la obra de José Alfredo Jiménez retoma y reformula ese modelo cultural. Sus canciones colocan al individuo frente a sus emociones sin filtros, lo que permite entenderlas como relatos que dialogan con la vida cotidiana. Ortiz señaló que, mientras la reflexión académica sobre la identidad permanecía en espacios especializados, la música popular logró conectar de forma directa con la experiencia social.

La charla hizo una lectura de José Alfredo Jiménez como una figura que consolidó una forma de sensibilidad dentro de la cultura mexicana. Su legado, planteó el ponente, se mantiene vigente no solo por su presencia en el repertorio musical, sino por la manera en que sus canciones continúan articulando emociones, conductas y formas de identidad en la vida cotidiana.