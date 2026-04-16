El taller "El rostro del luchador: identidad colectiva" se llevará a cabo el día de hoy a las 18:00 horas, en el Museo de Arte Contemporáneo, será impartida por Mako Torres y contará con la participación del luchador King Pegazzo, quien compartirá su experiencia dentro del mundo de la lucha libre.

La lucha libre mexicana, más allá de su carácter deportivo, es una de las expresiones más representativas de la cultura popular del país.

A lo largo de décadas, este espectáculo ha construido un universo simbólico donde la máscara, los personajes y las narrativas entre héroes y villanos reflejan tensiones sociales, aspiraciones colectivas e identidades en constante transformación.

En ese contexto, el taller se plantea como un espacio que combina la práctica artística con la reflexión cultural, tomando como punto de partida uno de los símbolos más potentes de la lucha libre: la máscara.

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A través de esta actividad intervendrán este símbolo, las y los participantes podrán explorar la relación entre identidad individual y colectiva, entendiendo cómo un objeto cargado de historia puede resignificarse desde lo personal,

Mako Torres explicó que la intención es generar un diálogo entre lo íntimo y lo social, donde cada asistente construya una pieza única relacionada con su propia identidad.

Asimismo, la participación de King Pegazzo permitirá abrir una conversación sobre cómo se construyen los personajes dentro del ring y cuál es el peso simbólico de la máscara dentro de la cultura mexicana. "Se trata de entender cómo algo que ya existe puede transformarse en una extensión de quién eres", señaló el tallerista.

En cuanto al desarrollo de la actividad funcionará como un espacio práctico, se contará con materiales como la mascara, textiles, lentejuelas, brillantina, pintura textil, parches, entre otros, incluidos dentro de la cuota de recuperación de 250 pesos, así el taller invita a reflexionar sobre la identidad a través de la intervención de máscaras.