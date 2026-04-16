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Cultura

Feria de la Lectura y el Arte Local

Por Estrella Govea

Abril 16, 2026 03:00 a.m.
A
Feria de la Lectura y el Arte Local

La Feria de la Lectura y el Arte Local (FELEAL)se realizará los días 18 y 19 de abril en el atrio del Centro Cultural del Museo del Virreinato, en un horario de 10:00 a 18:00 horas.

Esta edición reúne a colectivos, editoriales y artistas independientes en un espacio que combina la circulación de libros, obra gráfica y actividades abiertas al público.

El sábado 18 de abril inicia con micrófono abierto a las 10:00 horas. A las 11:00 se realizará la mesa "Colectivos Autogestivos Potosinos" con la participación de Artépolis, Barrio Antiguo, Culto al Ruido, Memoria Viva, Misa de Alquimia, María Carlock, Saturnalia y San Wicho Medieval. A las 12:00 se llevará a cabo la charla sobre el Instituto Potosino de Bellas Artes y el Centro de Difusión Cultural con Teresa Palau, Moisés Gámez, Raúl Gamboa, Marco Garfias y Noemí Torres. A las 13:30 se presentará el libro El Templo del Lago de Roberto Zárate y a las 14:30 la lectura de poesía 5 maneras de atravesar el mundo con Gabriela D´Arbel, Jeanne Karen, Didier Armas, Oliver Guevara y Vicente Acosta. A las 16:00 se presentarán proyectos culturales ciudadanos como Tribu 50 y Más, Red Ludo-Cultural SLP y Bendito Estilo, y a las 17:00 se cerrará con el libro cartonero Vida y Arte.

Durante el domingo 19 de abril continúan las actividades con micrófono en el mismo horario. A las 11:00 se presenta la antología Laniakea. A las 12:00 se mostrará la colección Tesoros de la historieta mexicana de Luis Gantús, presentada por Joserra Ortiz. A las 13:00 se realizará un homenaje a los caricaturistas Rubén Lara "El Bachiller", Justino Tello "Tino" y Rafael de Loera "El Erre". A las 14:30 se inaugurará la exposición del Colectivo Monero Potosino. A las 15:00 se presentará el libro infantil El niño zombie y otros cuentos de miedo de Fabiola Amaro y Ale Venus, y a las 16:00 la Revista La Corriente. El cierre será a las 17:00 con la charla "Historias que pisan piedra: Memorias vivas de la Plaza del Carmen" por Jesús Martínez Melgarejo.

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A lo largo de ambos días, la feria también ofrecerá talleres como introducción al cómic, ilustración para fanzine, elaboración de piezas en macramé, pintura en textil y creación de libros cartoneros, además de actividades para infancias y espacios de juego como rol y mesa.

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