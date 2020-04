Anuncian la muerte del fotógrafo Peter Beard tras casi un mes de desaparecido

NUEVA YORK (EFE).- La familia del reputado fotógrafo de vida salvaje Peter Beard, conocido por haber documentado la belleza de África con sus instantáneas, anunció este lunes su fallecimiento a los 82 años casi un mes después de desaparecer de su residencia en la región neoyorquina de Long Island.



"Estamos todos desconsolados por la confirmación de la muerte de nuestro querido Peter", afirmó la familia en un comunicado publicado en la página web del fotógrafo. "Murió donde vivió: en la naturaleza", agrega el texto.

El cuerpo de Beard, que en los últimos años habría sufrido de demencia senil, fue hallado este domingo en un bosque cercano a su residencia en la localidad de Montauk, en el extremo oriente de Long Island, y aunque aun no se han examinado los restos, la familia confirmó que se trata del fotógrafo y artista.

El jefe de la policía de East Hampton, Christopher Anderson, concretó a los medios locales que no se ha establecido la causa del fallecimiento, y aseguró que no se descarta un suicidio ni un acto criminal.

"Peter definía lo que era ser abierto: abierto a nuevas ideas, nuevos encuentros, nuevas personas, nuevas formas de vivir y de ser", agrega la misiva familiar. "Siempre insaciablemente curioso, persiguió sus pasiones sin limitaciones y percibió la realidad a través de una lente única".

Beard fue reconocido internacionalmente por las fotos de la vida salvaje de África que tomó durante décadas mientras vivía y trabajaba en un campamento en Kenia.

Su obra más conocida fue "The End of the Game", publicada en 1965, que mostraba la belleza de África y la tragedia de sus especies en peligro de extinción, especialmente el elefante.

También fotografió a mujeres para revistas de moda, y tuvo sonados romances con varios de los sujetos, como Lee Radziwill, la hermana de Jacqueline Kennedy Onassis, según el New York Times.

El fotógrafo estuvo casado con la modelo Cheryl Tiegs y era amigo de importantes figuras del mundo de la cultura como Andy Warhol, Truman Capote, Salvador Dalí o los Rolling Stones.

De familia acomodada, Beard nació en Manhattan en 1938 y se graduó en la Universidad de Yale en 1961, donde estudió con el artista Josef Albers y el experto en historia del arte Vincent Scully.

Después de terminar sus estudios universitarios, viajó a Dinamarca donde conoció y fotografió a Karen Blixen, autora de la novela "Out of Africa" (Memorias de África), y más tarde compró 18 hectáreas que lindaban con la plantación de café en la que vivió la danesa.