Arco, en la Cineteca Alameda

Arco es proyectada en la Cineteca Alameda el día de hoy a las 13:00 horas y mañana miércoles 18 de febrero a las 18:00 horas, la película animada, escrita y dirigida por Ugo Bienvenu.

El largometraje cuenta la historia de Arco, un niño que viaja desde un futuro lejano hasta el año 2075 tras un error temporal, y de cómo la joven Iris lo ayuda a intentar regresar a su tiempo. El relato despliega una aventura situada entre ciencia ficción y la construcción de vínculos entre personajes de distintas épocas.

En el plano creativo, Arco destaca por una animación estilizada que prioriza el diseño de entornos y la arquitectura del futuro cercano, con una paleta de color contenida y trazos que remiten a la ilustración contemporánea.