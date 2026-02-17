logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Especial | La esquina que florece: Leonardo Galicia "El Rosas"

Fotogalería

Especial | La esquina que florece: Leonardo Galicia "El Rosas"

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Cultura

Arco, en la Cineteca Alameda

Por Estrella Govea

Febrero 17, 2026 03:00 a.m.
A
Arco, en la Cineteca Alameda

Arco es proyectada en la Cineteca Alameda el día de hoy a las 13:00 horas y mañana miércoles 18 de febrero a las 18:00 horas, la película animada, escrita y dirigida por Ugo Bienvenu.

    El largometraje cuenta la historia de Arco, un niño que viaja desde un futuro lejano hasta el año 2075 tras un error temporal, y de cómo la joven Iris lo ayuda a intentar regresar a su tiempo. El relato despliega una aventura situada entre ciencia ficción y la construcción de vínculos entre personajes de distintas épocas.

      En el plano creativo, Arco destaca por una animación estilizada que prioriza el diseño de entornos y la arquitectura del futuro cercano, con una paleta de color contenida y trazos que remiten a la ilustración contemporánea. 

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

AÑO NUEVO CHINO EN SAN LUIS POTOSÍ
AÑO NUEVO CHINO EN SAN LUIS POTOSÍ

AÑO NUEVO CHINO EN SAN LUIS POTOSÍ

SLP

Estrella Govea

Memoria familiar y celebración comunitaria

Gobierno Federal anuncia incentivo para fortalecer cine mexicano
Gobierno Federal anuncia incentivo para fortalecer cine mexicano

Gobierno Federal anuncia incentivo para fortalecer cine mexicano

SLP

AP

El nuevo Tax Credit permitirá atraer producciones internacionales con al menos 70% de talento mexicano.

Una mirada fotográfica al servicio
Una mirada fotográfica al servicio

Una mirada fotográfica al servicio

SLP

Estrella Govea

Cumbres Borrascosas en la Cineteca
Cumbres Borrascosas en la Cineteca

Cumbres Borrascosas en la Cineteca

SLP

Estrella Govea