ALEGRÍA ENTRE AMIGOS

ALEGRÍA ENTRE AMIGOS

Arte Digital e Innovación en el CEART

Por Estrella Govea

Enero 17, 2026 03:00 a.m.
Arte Digital e Innovación en el CEART

El Centro de las Artes de San Luis Potosí (CEART) presenta su oferta académica en el área de Arte Digital e Innovación, con talleres semestrales dirigidos a estudiantes, artistas y público en general. 

La programación reúne propuestas formativas que abordan edición, sonido, música, videojuegos, proyectos interactivos y gestión creativa, con énfasis en el trabajo con herramientas digitales.

Dentro del eje audiovisual se imparte el Taller de Edición y Posproducción Audiovisual, a cargo de Héctor Moreno, enfocado en las etapas de edición y posproducción para cine, videoclip y televisión, con prácticas aplicadas a proyectos escénicos. En el ámbito musical, Producción Musical, impartido por Emiliano Mendoza Caletti, aborda la grabación, edición y producción desde la computadora en distintos estilos.

La creación sonora se trabaja en Escucha, espacio y creación sonora, taller impartido por Guillermo Hernández, centrado en el desarrollo de la escucha y la construcción de paisajes sonoros. A este rubro se suma el Taller de DJing Digital, con Alan Rodríguez (The Dealer), orientado a los fundamentos del DJing y la elaboración de sesiones y mezclas propias.

En el campo del diseño y la programación digital se ofrece Game in Progress: Creación de videojuegos, impartido por Alejandro Medina en colaboración con Camespiration, donde se revisan nociones de diseño, programación en C# y mecánicas básicas de juego. También se incluye Proyectos interactivos digitales con TouchDesigner, a cargo de Sergio García Carlok, con una introducción a la herramienta y al desarrollo de piezas audiovisuales interactivas.

