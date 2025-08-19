Artes visuales en el CEART

El Centro de las Artes de San Luis Potosí (CEART) presenta en su programa académico de artes visuales para el semestre agosto-diciembre 2025, opciones que abarcan desde la iniciación hasta la especialización en distintas disciplinas.

La oferta incluye talleres de cerámica, pintura, escultura, grabado, fotografía, cine, gráfica e ilustración, así como propuestas de bordado y técnicas mixtas. Las actividades están dirigidas a personas de todas las edades y niveles de experiencia.En el Programa de Formación Integral en Artes Visuales se imparten talleres básicos y de producción. Entre ellos, Iniciación a la cerámica con Tiburcio Renovato Jaime y Ana Castelán Durán; fotografía digital con Víctor Leonardo Martínez Galicia; iniciación a la pintura con Alan Hervert Ortiz y Luis Felipe Rangel; escultura con Juan Gutiérrez González; iniciación a la gráfica con Verónica Gómez Guerrero, y producción en pintura con Juan Carlos Martínez Mejía y Bernardo Calderón Magallón. Estos espacios se enfocan en el aprendizaje técnico y expresivo de cada disciplina.