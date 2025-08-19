logo pulso
Talleres de literatura en el IPBA

Por Estrella Govea

Agosto 19, 2025 03:00 a.m.
Los cursos semestrales de literatura del Instituto Potosino de Bellas Artes (IPBA), abrieron sus inscripciones y están dirigidos para personas interesadas en la lectura, el análisis de obras y la creación de textos. 

La oferta incluye talleres para público infantil, juvenil y adulto, con propuestas que abarcan narrativa, poesía y dramaturgia, así como espacios de lectura compartida.

En el área de narrativa, el Taller de Creación y Análisis Literario, impartido por David López, está dirigido a mayores de 18 años y se enfoca en la escritura de cuento o novela, con el objetivo de que cada participante concluya un texto propio.  

Incluye la lectura y comentario de obras literarias que funcionen como referentes para la creación. 

