Talleres de literatura en el IPBA
Los cursos semestrales de literatura del Instituto Potosino de Bellas Artes (IPBA), abrieron sus inscripciones y están dirigidos para personas interesadas en la lectura, el análisis de obras y la creación de textos.
La oferta incluye talleres para público infantil, juvenil y adulto, con propuestas que abarcan narrativa, poesía y dramaturgia, así como espacios de lectura compartida.
En el área de narrativa, el Taller de Creación y Análisis Literario, impartido por David López, está dirigido a mayores de 18 años y se enfoca en la escritura de cuento o novela, con el objetivo de que cada participante concluya un texto propio.
Incluye la lectura y comentario de obras literarias que funcionen como referentes para la creación.
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
no te pierdas estas noticias
FOTOGRAFÍA: ARTE Y MEMORIA EN SU DÍA MUNDIAL
Estrella Govea
La imagen fotográfica ha evolucionado desde las técnicas pioneras hasta la era digital y el acceso inmediato a través de los teléfonos móviles