"Caudillos culturales en la Revolución Mexicana" cumple 50 años

CIUDAD DE MÉXICO, febrero 11 (EL UNIVERSAL).- A medio siglo de su publicación, el ensayo histórico "Caudillos culturales en la Revolución Mexicana" —que hoy conforma el primer tomo de las obras completas de Enrique Krauze— fue presentado ayer en El Colegio Nacional. Además de Krauze, en el evento estuvieron el crítico literario Christopher Domínguez Michael y los escritores Jesús Silva-Herzog Márquez y Enrique Serna.

"Ya he contado algunas veces esto, pero vale la pena quizá recordar que yo quería estudiar a los intelectuales de la Revolución Mexicana en la Revolución Mexicana. Porque, habiendo participado en el 68, me pareció muy desconcertante y decepcionante el papel de los intelectuales en el 68 y, sobre todo, después del 68 porque la mayoría se fue con Echeverría (salvo mi maestro Daniel Cosío Villegas y también Octavio Paz). Naturalmente, mis simpatías estaban con quien se oponía al nuevo Presidente de la República", recordó Krauze.

Enrique Krauze, entonces, quería estudiar y analizar la experiencia de los intelectuales en una lectura que, como uno de los puntos en común de los presentadores, sirviera para comprender el presente desde el pasado y viceversa.

El historiador recordó que el 19 de abril de 1972 murió Manuel Gómez Morín: "Yo fui consternado a su entierro". Entonces, su viuda, Lidia Torres Fuentes, que encabezó el cortejo fúnebre, vio a Krauze a lo lejos y se acercó a decirle que, por encargo, podía ver de inmediato el archivo de Gómez Morín. "Me emociona mucho recordar eso. Cada semana llegaba yo allí, y hasta iba los fines de semana. Descubrí un tesoro que, por fortuna, ahora se conserva maravillosamente gracias al trabajo de Alejandra, su nieta, y las colaboradoras maravillosas que tiene en el ITAM".

Durante su participación, Serna dijo que muchas de las cualidades que han persistido en la obra de Krauze aparecen ya en "Caudillos culturales en la Revolución Mexicana".

Una de estas cualidades es el "interés por los personajes de la historia que no figuran en el altar de la patria porque no fueron héroes de la espada, sino héroes discretos que se dedicaron a educar, a fundar las instituciones que educaron a millones de mexicanos o que les dieron medios de subsistencia. Otra de sus características es el cultivo de la biografía breve. Las excepciones, creo, del cultivo de la biografía breve serían justamente los caudillos cultores en la Revolución Mexicana, donde hay una biografía más o menos extensa de los dos protagonistas: Gómez Morín y Lombardo Toledano, y el segundo libro de Krauze que es la biografía intelectual de Daniel Cosío Villegas", afirmó Serna.

Krauze mencionó una frase de Gómez Morín: Lombardo Toledano era un espíritu religioso. Y enfatizó que no fungió como una figura mesiánica, sino como un hombre que cultivó una religiosidad práctica. En la casa de Lombardo Toledano, una casa estilo Tudor, Krauze pudo ver una biblioteca dedicada a los Padres de la Iglesia: San Agustín, San Ambrosio, San Anselmo, Santo Tomás...

"Lombardo se guió por un principio cristiano, por eso yo le guardo cariño a esa figura", dijo y subrayó el afecto especial que siente por Lombardo y Morín, a quienes comparó con un cuadro de René Magritte, que muy posiblemente es "L'Art de la Conversation": "Yo me los imagino allí, en algún lugar, discutiendo".

Opiniones de expertos sobre la obra de Krauze

Para Jesús Silva-Herzog, "Caudillos culturales en la Revolución Mexicana" es quizá el más académico de los trabajos de Krauze:

"No podía ser de otra manera porque es el trabajo que presentó en El Colegio de México para obtener el título de Doctor. Pero lo que me parece muy importante es que, incluso en este texto tan estricto y rigurosamente académico, lo que encontramos es una muestra del talento narrativo, de una innegable vocación de estilo. Lo que tenemos frente a nosotros en este libro es un extraordinario lienzo que hila la confesión y el desplante, lo íntimo y lo público, lo luminoso y lo oscuro. Plutarco es el guía de estas vidas paralelas. Escribo vidas, no historias, decía Plutarco".

Cuando tomó la palabra, Domínguez Michael dijo que, como decía José Luis Martínez, "la cultura no puede ser un grupo de solitarios, desinteresados de la vida pública, encerrados en la proverbial Torre de Marfil, sino una actividad honorable, desde luego constructiva, como constructivos son, ya se dijo, todos los personajes de Caudillos culturales en la Revolución Mexicana".

"Enrique Krauze, sin lugar a dudas, forma parte de los hombres que construyen (y ha construido mucho), y no de aquellos que todavía abundan, por desgracia, que destruyen. Así que me sumo a este festejo de los 50 años de Caudillos culturales en la Revolución Mexicana", continuó el crítico literario.

Reflexiones finales y legado histórico

Silva-Herzog dijo que Caudillos... "sirve para entender ese pasado constructivo y para entender también el presente de destrucciones. En estas vidas encontramos la semilla, seguramente, de la tecnocracia y del populismo y reconocemos ante todo la urgencia de hacer algo por México, apreciar y reemprender la vocación creativa de México".

Krauze concluyó con una pregunta: "¿Cómo no emocionarse frente a todo lo que los constructores han hecho? Y no sólo esta generación, pienso en las generaciones anteriores, en los Liberales y los Conservadores, en todos aquellos que han construido nuestro país. Y, como Gómez Morín, pienso y creo que aquellos que están caminando allá arriba, están moviendo el rostro, pero finalmente diciendo que México es una construcción milenaria".