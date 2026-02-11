logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Más de 90 países competirán en los Juegos Olímpicos de Invierno 2026 en Italia

Fotogalería

Más de 90 países competirán en los Juegos Olímpicos de Invierno 2026 en Italia

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Cultura

Proyectan "La última locura de Mel Brooks"

Por Estrella Govea

Febrero 11, 2026 03:00 a.m.
A
Proyectan "La última locura de Mel Brooks"

La película "La última locura de Mel Brooks" se proyectará este miércoles 11 de febrero a las 10:00 horas en el Cine de Barrio de la Casa de Cultura del Barrio de San Miguelito, como parte del ciclo Antídoto contra malas noticias.

La función se integra a la programación de este ciclo, que contempla la exhibición de películas de comedia y cine clásico dirigidas a públicos diversos. En esta sesión se presentará el filme dirigido y protagonizado por Mel Brooks, estrenado en 1976.

La cinta es una comedia que retoma los recursos del cine mudo mediante el uso de intertítulos y música, prescindiendo casi por completo del diálogo hablado. La historia gira en torno a un director que intenta realizar una película muda en plena era del cine sonoro.

El reparto incluye participaciones de Anne Bancroft, Sid Caesar, Marty Feldman, Dom DeLuise, Burt Reynolds y James Caan, además de una aparición especial del mimo Marcel Marceau, quien pronuncia la única palabra audible de la película.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


La última locura de Mel Brooks forma parte de la etapa en la que el director exploró la parodia del lenguaje cinematográfico, combinando comedia física y referencias al cine clásico, lo que ha mantenido vigente su exhibición en ciclos y espacios culturales.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

La botánica potosina y el origen de su estudio
La botánica potosina y el origen de su estudio

La botánica potosina y el origen de su estudio

SLP

Estrella Govea

Charla Entendiendo las mitologías del mundo clásico
Charla Entendiendo las mitologías del mundo clásico

Charla Entendiendo las mitologías del mundo clásico

SLP

Estrella Govea

EXPOSICIÓN URBAN, DE SONIA FÉLIX CHERIT
EXPOSICIÓN URBAN, DE SONIA FÉLIX CHERIT

EXPOSICIÓN URBAN, DE SONIA FÉLIX CHERIT

SLP

Estrella Govea

Geometrías de la ciudad contemporánea; en el Museo Federico Silva de Escultura Contemporánea

Concurso de Dibujo y Pintura Infantil
Concurso de Dibujo y Pintura Infantil

Concurso de Dibujo y Pintura Infantil

SLP

Estrella Govea