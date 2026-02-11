Proyectan "La última locura de Mel Brooks"

La película "La última locura de Mel Brooks" se proyectará este miércoles 11 de febrero a las 10:00 horas en el Cine de Barrio de la Casa de Cultura del Barrio de San Miguelito, como parte del ciclo Antídoto contra malas noticias.

La función se integra a la programación de este ciclo, que contempla la exhibición de películas de comedia y cine clásico dirigidas a públicos diversos. En esta sesión se presentará el filme dirigido y protagonizado por Mel Brooks, estrenado en 1976.

La cinta es una comedia que retoma los recursos del cine mudo mediante el uso de intertítulos y música, prescindiendo casi por completo del diálogo hablado. La historia gira en torno a un director que intenta realizar una película muda en plena era del cine sonoro.

El reparto incluye participaciones de Anne Bancroft, Sid Caesar, Marty Feldman, Dom DeLuise, Burt Reynolds y James Caan, además de una aparición especial del mimo Marcel Marceau, quien pronuncia la única palabra audible de la película.

La última locura de Mel Brooks forma parte de la etapa en la que el director exploró la parodia del lenguaje cinematográfico, combinando comedia física y referencias al cine clásico, lo que ha mantenido vigente su exhibición en ciclos y espacios culturales.