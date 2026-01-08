CEART abre inscripciones para cursos artísticos
El Centro de las Artes de San Luis Potosí (CEART) abrió el proceso de inscripciones para su oferta académica correspondiente al periodo febrero–junio de 2026. A partir del 7 de enero, el público podrá registrarse en alguno de los más de 100 cursos y talleres disponibles, dirigidos a niñas, niños, jóvenes y adultos, con distintos niveles de experiencia.
La programación se organiza en seis áreas: Artes Escénicas, Artes Visuales, Música, Arte y Humanidades, Arte Digital e Innovación, así como Iniciación Artística. La oferta incluye disciplinas tradicionales y propuestas contemporáneas, con cursos que combinan trabajo práctico y contenidos teóricos, impartidos por docentes especializados. Las inscripciones se realizan de forma presencial en la oficina de Servicios Escolares del Ceart, en un horario de 9:00 a 16:00 horas.