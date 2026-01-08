logo pulso
Cultura

CEART abre inscripciones para cursos artísticos

Por Estrella Govea

Enero 08, 2026 03:00 a.m.
A
El Centro de las Artes de San Luis Potosí (CEART) abrió el proceso de inscripciones para su oferta académica correspondiente al periodo febrero–junio de 2026. A partir del 7 de enero, el público podrá registrarse en alguno de los más de 100 cursos y talleres disponibles, dirigidos a niñas, niños, jóvenes y adultos, con distintos niveles de experiencia.

La programación se organiza en seis áreas: Artes Escénicas, Artes Visuales, Música, Arte y Humanidades, Arte Digital e Innovación, así como Iniciación Artística. La oferta incluye disciplinas tradicionales y propuestas contemporáneas, con cursos que combinan trabajo práctico y contenidos teóricos, impartidos por docentes especializados.  Las inscripciones se realizan de forma presencial en la oficina de Servicios Escolares del Ceart, en un horario de 9:00 a 16:00 horas. 

