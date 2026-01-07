logo pulso
Ana Castelán y el lenguaje del rebozo

Por Estrella Govea

Enero 07, 2026 03:00 a.m.
A
Ana Castelán y el lenguaje del rebozo

La exposición "Camino al Mictlán", de la artista Ana Castelán, se presenta en las salas temporales del Museo Leonora Carrington, en el Centro de las Artes de San Luis Potosí. La muestra propone una reflexión visual en torno al tránsito, la pérdida y la memoria, a partir del uso del textil como soporte simbólico y narrativo.

La propuesta se conforma por cuatro rebozos elaborados en algodón y teñidos con pigmentos naturales de origen vegetal. A través de estas piezas, Castelán retoma técnicas artesanales tradicionales del teñido y del trabajo textil, y las articula con una lectura contemporánea que conecta prácticas históricas con problemáticas actuales.

El punto de partida conceptual es el rebozo de luto, prenda asociada a distintos momentos del ciclo vital, como el nacimiento, el acompañamiento, la despedida y la muerte. Desde ahí, la exposición plantea un recorrido simbólico hacia el Mictlán, entendido como el espacio donde las almas culminan su trayecto tras la vida, y donde el textil funciona como objeto de resguardo, guía y recuerdo.

Cada rebozo aborda un duelo colectivo. El ecocidio se vincula con la milpa y la pérdida de la tierra fértil; la guerra se representa mediante el cempasúchil como signo de ausencia; la esclavitud aparece teñida con grana cochinilla para aludir a la explotación humana; y la ruptura entre el ser humano y lo divino se expresa mediante símbolos como el monte sagrado y el quincunce, figura que articula distintos planos de existencia.

En conjunto, "Camino al Mictlán" articula un lenguaje visual que enlaza textil, ritual y reflexión social. La muestra invita a observar el rebozo como portador de sentido histórico y cultural, y como una herramienta para pensar la relación entre territorio, identidad y memoria desde una perspectiva contemporánea.

