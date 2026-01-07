GUADALUPE REINAS 2025

Con la finalización de la edición 2025 de la Guadalupe Reinas, la maratona lectora organizada por la Asociación Civil Librosb4tipos continua como uno de los ejercicios comunitarios más significativos para la lectura de autoras en español.

Durante 25 días —del 12 de diciembre al 6 de enero— lectoras de distintas edades, trayectorias y países se reunieron simbólicamente para leer, dialogar y acompañarse.

Desde su primera edición en 2017, la Guadalupe Reinas ha evolucionado de una dinámica espontánea a un proyecto cultural cuidadosamente planeado. Hoy, la maratona se construye con meses de anticipación, suma colaboraciones con editoriales y espacios de lectura, e incluso integra el trabajo de voluntarias que acompañan las múltiples actividades que la rodean. Esta profesionalización, sin perder su carácter afectivo, también se refleja en una comunidad lectora cada vez más comprometida con leer autoras y hacerlo colectivamente.

La edición 2025 giró en torno al concepto de "Tribu lectora", una temática que buscó reflexionar sobre la comunidad como espacio de sostén frente a un contexto global marcado por la violencia, la incertidumbre y la sobrecarga informativa. Lejos de evadir la realidad, la maratona propuso leerla juntas. De ahí que entre las diez consignas aparecieran temas como el activismo, el cierre de ciclos o Palestina, entendiendo la lectura también como una forma de nombrar lo que duele.

Fiel a la filosofía de Librosb4tipos, la Guadalupe Reinas se mantiene como una maratona dedicada exclusivamente a libros escritos por mujeres. A nueve años de su creación, el proyecto insiste en cuestionar las desigualdades persistentes en la industria editorial: quiénes ocupan los espacios de mayor visibilidad, qué autoras se publican y bajo qué criterios. En ese sentido, la maratona no solo promueve la lectura de mujeres, sino que invita a pensar críticamente las condiciones que rodean su circulación.

Uno de los rasgos distintivos de la Guadalupe Reinas es su carácter incluyente. Participan lectoras expertas y lectoras primerizas, quienes leen a distintos ritmos y desde diversos formatos. No hay jerarquías ni exigencias rígidas: leer uno o diez libros es igualmente válido.

La diversidad de géneros literarios forma parte del espíritu de la maratona. Literatura erótica, lectura sáfica o cozy mystery conviven con textos políticos y ensayísticos, desafiando la idea de que solo ciertos géneros son aptos para la reflexión crítica.

Más que una competencia, la Guadalupe Reinas se vive como un proceso. Desde la elección de los libros hasta el intercambio de recomendaciones en comunidad, propone desacelerar la lógica productivista de los retos lectores y recuperar el disfrute como eje central. No terminar las consignas no se vive como un fracaso, sino como parte de una experiencia que privilegia el acompañamiento y la conversación.