Emilio Salazar Touché y la abstracción orgánica

Cosmogonía orgánica se encuentra en el Centro Cultural Universitario Caja Real, la exposición pictórica de Emilio Salazar Touché, reúne una selección reciente de su producción abstracta y plantea un recorrido por su lenguaje visual consolidado dentro de la abstracción orgánica.

La muestra se inscribe en una línea de trabajo que toma como referencia procesos naturales y estructuras vivas, sin recurrir a la figuración. A través de líneas curvas, formas irregulares y mezclas cromáticas alejadas de los tonos puros, las obras proponen una lectura basada en la percepción y la experiencia visual, en contraste con la rigidez de la abstracción geométrica.

El proyecto se desarrolla a partir de 16 piezas de mediano y gran formato, construidas con pincelada gestual y ritmo rápido. Cada obra articula trazos fluidos que buscan comunicar estados emocionales y tensiones internas, sin apoyarse en objetos reconocibles ni narrativas externas.

El trabajo de Salazar Touché se caracteriza por una práctica libre de esquemas previos, donde la pintura surge como un ejercicio de intuición y exploración sensitiva. Esta postura se traduce en composiciones abiertas que funcionan como metáforas visuales de la experiencia humana, desde una mirada personal y no descriptiva.

El artista, nacido en Ciudad de México en 1977, inició su formación en el diseño de productos y se formó como pintor de manera autodidacta. Tras una etapa figurativa, desde 2014 se ha dedicado de forma constante a la abstracción, participando en exposiciones individuales, colectivas y bienales, además de integrar proyectos orientados a llevar el arte a comunidades del interior de Yucatán.