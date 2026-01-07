logo pulso
La Empleada en la Cineteca Alameda

Por Estrella Govea

Enero 07, 2026 03:00 a.m.
A
La Empleada en la Cineteca Alameda

La Cineteca Alameda presenta la función de La Empleada este miércoles 7 de enero a las 20:30 horas, la película está dirigida por Paul Feig y protagonizada por Sydney Sweeney, acompañada por Amanda Seyfried, Brandon Sklenar

La producción adapta la novela homónima de Freida McFadden, primer libro de una trilogía que alcanzó gran circulación entre lectores de thriller. El elenco que sostiene la tensión narrativa a partir de relaciones domésticas marcadas por el poder y la desconfianza. 

La historia sigue a Millie Calloway, una mujer que, tras cumplir una condena de diez años en prisión, acepta un empleo como trabajadora doméstica interna en la casa de la familia Winchester. Lo que inicia como una posibilidad de estabilidad pronto revela una convivencia cargada de secretos, silencios y conflictos que alteran la aparente armonía del hogar.

Dentro del relato, la dinámica entre Millie y Nina Winchester, interpretada por Amanda Seyfried, sostiene el eje dramático del filme. La convivencia cotidiana expone una red de tensiones psicológicas que se intensifican conforme se revelan antecedentes y motivaciones, sin recurrir a explicaciones externas al espacio doméstico.

La función propone una experiencia centrada en el suspenso narrativo y la actuación, con una adaptación que respeta la estructura del texto original y aprovecha los recursos del cine para construir giros argumentales. 

