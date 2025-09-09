Celebraciones del 9 de septiembre: Educación, Agricultura y más

(EL UNIVERSAL).- Este 9 de septiembre se celebran diversos actos con temas relacionado a la agricultura, problemas sociales y la ciencia y tecnología, entre otros.

Estos son los siguientes temas que se celebran este 9 de septiembre: Día Internacional para Proteger la Educación de Ataques, Día Internacional de la Agricultura, Día Mundial del Vehículo Eléctrico, Día Internacional de la Belleza, Día de los Trastornos del Espectro Alcohólico Fetal, Día Internacional del Tester de Software.

Estas fechas tienen el propósito de concientizar y visibilizar sobre ciertos temas que la población enfrenta. Por lo que aquí te contamos todo lo que necesitas saber sobre lo sucedido un día como hoy.

¿Qué se celebra hoy, 9 de septiembre?

Día Internacional para Proteger la Educación de Ataques

De acuerdo con Naciones Unidas nos dice que este día pretende concienciar sobre la importancia de proteger la educación y a los estudiantes en algunas zonas que sufren frecuentemente conflictos armados. Este día fue proclamado por la Asamblea General de la ONU en 2020.

Entre 2022 y 2023, se produjeron alrededor de 6,000 ataques contra estudiantes, educadores e instituciones educativas.

También, algunos niños que viven en zonas de conflicto sufren consecuencias devastadoras, la guerra ha convertido sus hogares en campos de batalla. La presencia de minas terrestres y municiones sin detonar sigue poniendo en riesgo.

Estas armas son responsables de aproximadamente el 25 % de las víctimas infantiles en los conflictos armados.

-----Día Internacional de la Agricultura

Gobierno de México menciona que este día tiene el objetivo de celebrar y reconocer la labor de esta noble actividad, en especial a las personas que se dedican a trabajar la tierra para producir y extraer alimentos sanos y de buena calidad.

México es reconocido por su biodiversidad de tubérculos y hortalizas. Ya que los agricultores se destacan por la producción especialmente de maíz, frijol, tomate, zanahoria, entre otros.

Por ello, el estado de Morelos se ha posicionado como el primer lugar a nivel nacional en la producción de nopales, higos, rosas, nochebuenas, peces ornamentales, caña de azúcar, arroz, etc.

-----Día Mundial del Vehículo Eléctrico

El Día Mundial del Vehículo Eléctrico es una fecha para reconocer el camino que ha dejado la electrificación, y la innovación de estos nuevos vehículos que tienen una causa medioambiental.

De acuerdo con el sitio web Producción Sustentable, menciona que este día en específico fue establecido en 2020 por la iniciativa de ABB y Green TV para promover la movilidad eléctrica, concienciar sobre sus beneficios ecológicos y destacar los avances en la tecnología de vehículos eléctricos.

-----Día Internacional de la Belleza

Este es un buen día para reconocer y promover la diversidad de estándares estéticos y de belleza y también para crear conciencia sobre la importancia de la industria de la belleza.

De acuerdo con un artículo del sitio web Beauty Market, menciona que este día tiene el objetivo de "celebrar la importancia de ser parte de una organización global a través de la cual se reconoce a los líderes y visionarios de la industria de la belleza".

Esta conmemoración fue creada por Cidesco, una organización global que agrupa a escuelas y centros de formación en belleza en más de 40 países.

-----Día de los Trastornos del Espectro Alcohólico Fetal

El Día de los Trastornos del Espectro Alcohólico Fetal es un tema que busca difundir y explicar el sitio web Socidrogalcohol por las diversas anomalías físicas, mentales y cognitivas que podría tener un niño debido a la exposición al alcohol durante el embarazo de la madre.

Cuando una mujer embarazada bebe alcohol mientras está dentro de su cuerpo, el alcohol atraviesa fácilmente la placenta, lo que interfiere con el desarrollo cerebral del feto, provocando problemas de aprendizaje, comportamiento e integración social. Esto es incurable para los niños, sin embargo, puede ser prevenido.

-----Día Internacional del Tester de Software

El sitio web FYC Group, menciona que en este día se busca reconocer a los profesionales que garantizan la calidad, seguridad y fiabilidad de algunos productos con un buen software.

Este día fue elegido para recordar el primer error informático reportado el 9 de septiembre de 1947 por Grace Hopper.