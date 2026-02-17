Charla Semana Santa en el Barrio de San Juan de Guadalupe

La charla Conmemoraciones culturales de Semana Santa en el Barrio de San Juan de Guadalupe se realizará este martes 17 de febrero a las 19:30 horas en la Casa de Cultura del Barrio de San Miguelito. La conversación propone un acercamiento a las prácticas comunitarias que, desde hace décadas, dan forma a la celebración cuaresmal en uno de los barrios con mayor continuidad ritual de la ciudad.

Impartida por Jesús Medina, la charla plantea revisar el sentido social y organizativo de estas conmemoraciones, así como los mecanismos de transmisión que han permitido su permanencia.

El enfoque se centra en la participación vecinal y en la manera en que estas prácticas se sostienen frente a cambios urbanos y sociales.

Uno de los ejes será el Carnaval del Barrio de San Juan de Guadalupe, conocido como Toritos de Carnaval, que se celebra en los días previos al Miércoles de Ceniza. La plática abordará su desarrollo como desfile, la fabricación de los toritos de carrizo y la organización de los contingentes por grupos, donde participan infancias, mujeres y población en general acompañados por música de banda.

Otro momento clave será la revisión de la representación pública de la Pasión de Jesús, que inicia el Domingo de Ramos y concluye el Viernes Santo frente al templo del barrio. Se expondrá cómo esta puesta en escena se construye a partir del trabajo voluntario de vecinas y vecinos, así como los procesos de coordinación necesarios para su realización anual.

El encuentro propone reflexionar sobre el valor cultural de estas prácticas como expresiones vivas de identidad barrial. A través de ejemplos concretos, se analizará cómo el Carnaval y representación de la Pasión funcionan como espacios de encuentro, memoria y continuidad, sostenidos por el trabajo comunitario y la transmisión intergeneracional.