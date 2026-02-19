logo pulso
Cultura

Coloquio "Entre umbrales", en la Biblioteca Central

Por Estrella Govea

Febrero 19, 2026 03:00 a.m.
Uno de los ejes de la charla fue la distinción entre los mitos clásicos, de origen comunitario y difícil de rastrear, y la mitopoiesis, entendida como la creación consciente de mitologías por autores identificables. En este punto se destacó la figura de H. P. Lovecraft como uno de los principales creadores de universos míticos del siglo XX.

Los ponentes señalaron que la obra de Lovecraft retoma estructuras del mito clásico para construir una narrativa de horror basada en lo incomprensible y en la insignificancia del ser humano frente a fuerzas que lo superan, influencia que hoy se percibe en el cine, la literatura y los universos narrativos contemporáneos.

