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Cultura

Concierto por el 40 aniversario de la EEM

Por Estrella Govea

Abril 12, 2026 03:00 a.m.
A
Concierto por el 40 aniversario de la EEM

El Teatro de la Paz fue sede del concierto conmemorativo por el 40 aniversario de la Escuela Estatal de Música (EEM), en este marco, la Orquesta Sinfónica de San Luis Potosí, bajo la dirección de Enrique Barrios, presentó un programa que incluyó obras del repertorio clásico.

El evento reunió a público y comunidad artística en torno a una celebración dedicada a la formación musical en el estado.

En el programa destaco la Sinfonía No. 1 en do menor, Op. 68 de Johannes Brahms, la selección destacó por su vínculo con la tradición sinfónica y la formación académica.

Por otra parte, el concierto contó con la participación del Ensamble Clásico de Guitarras de la Universidad Veracruzana, dirigido por Jesús Omar Gutiérrez Yáñez, egresado de la Escuela Estatal de Música. Su intervención integró el trabajo de nuevas generaciones formadas en espacios académicos vinculados a la música.

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Asimismo, la conmemoración reconoció la trayectoria de la Escuela como un espacio de formación para intérpretes, compositores y compositoras que han contribuido al desarrollo cultural de San Luis Potosí.

A lo largo de cuatro décadas, la institución académica ha encaminado programas orientados a la enseñanza instrumental, teoría musical y composición.

El concierto funcionó como un punto de encuentro entre distintas generaciones de músicos.

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