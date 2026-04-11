Huapango mantiene presencia en San Luis

El Día Nacional del Huapango en México se conmemora el 10 de abril, una fecha reciente que reconoce a este género como parte de la identidad cultural del país. En San Luis Potosí, su presencia se mantiene constante, especialmente en la región Huasteca, donde forma parte de la vida social y de las celebraciones comunitarias.

En el estado, el huapango se identifica principalmente con el son huasteco, interpretado por tríos que integran violín, jarana huasteca y quinta huapanguera. Esta formación define el sonido característico del género, mientras el canto alterna voces y versos que permiten la improvisación dentro de cada pieza.

Su origen se remonta al siglo XVII, a partir de la mezcla entre tradiciones musicales indígenas y aportaciones europeas. De esta mezcla surgieron formas rítmicas y melódicas que dieron lugar al son huasteco, con rasgos como el compás ternario, el canto en falsete y el uso del violín.

El término huapango proviene del náhuatl cuauhpanco, que puede traducirse como "sobre la madera" o "sobre el tablado", en alusión al baile que se ejecuta sobre una tarima.

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En municipios de la Huasteca potosina, el huapango se mantiene activo en encuentros, fiestas patronales y espacios públicos, donde participan las y los músicos, bailadores y bailadoras de distintas generaciones. Estas prácticas sostienen la continuidad del género fuera de los circuitos institucionales y lo mantienen en circulación cotidiana.

En reconocimiento a esta trayectoria, el Día Nacional del Huapango se estableció de forma oficial en 2025 por el Senado de la República, fijando el 10 de abril como fecha para su conmemoración.