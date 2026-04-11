ENCUENTRO DE DIABLOS REÚNE COMPARSAS DE LA HUASTECA

El Encuentro de Diablos de Semana Santa 2026 reunirá expresiones rituales de la Huasteca potosina este 11 de abril en el Museo Nacional de la Máscara a partir de las 17:00 horas, contempla la presentación de danzas, comparsas y prácticas tradicionales de esta temporada, con la participación de agrupaciones comunitarias.

Durante la jornada participarán grupos como "La Judea" de San Antonio, "Los Diablos Xi´iuy" de Ciudad del Maíz y "Los Diablos de Tamapatz" de Aquismón, además de comparsas provenientes de Tancanhuitz, Tanlajás y Tamuín. Cada agrupación comparte variantes de una misma tradición, con vestimentas, máscaras y dinámicas propias que responden a su contexto local.

En estas comunidades, los diablos forman parte de las representaciones de Semana Santa y cumplen una función específica dentro del calendario ritual. Se trata de cuadrillas integradas por hombres de distintas edades que asumen un papel ligado al desorden, la transgresión y la presencia de fuerzas asociadas al inframundo, en contraste con las prácticas religiosas formales.

La figura del diablo en la Huasteca no se limita a una noción negativa. En la tradición teenek, el Diablo, conocido como Teenekláb, es entendido como un ser con jerarquía dentro del orden del mundo, vinculado al monte, la sierra y el ámbito de los muertos. En este sentido, los diablos que participan en las celebraciones no solo representan, sino que encarnan temporalmente esa presencia mediante el uso de máscaras, vestimenta y comportamiento ritual.

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El encuentro permite observar estas prácticas fuera de su lugar de origen, sin desligarlas de su sentido comunitario. La presencia de las comparsas en el Centro Histórico de la ciudad acerca al público a una tradición vigente que se reactualiza cada año durante la Semana Santa, donde los participantes asumen el papel de diablos como parte de una estructura simbólica de sus creencias, organización social y memoria colectiva.