Galaxia 79 compartirá su historia en la lucha libre potosina

La charla con el luchador potosino Juan Francisco Hernández González, conocido como Galaxia 79, "El Rey del Escándalo", se realizará hoy 11 de abril a las 18:00 horas en el Museo del Ferrocarril Jesús García Corona, además contará con la participación de Tr´ebol Negro Jr como moderador.

Durante la sesión se abordarán los inicios de "El Rey del Escándalo" en el barrio de Tlaxcala, donde comenzó a entrenar desde temprana edad. Su formación inició en el boxeo bajo la guía del Cuatrito Martínez, y más tarde se trasladó a la lucha libre tras su acercamiento a la Arena Coliseo. A los 12 años inició su preparación formal, motivado por figuras destacadas del momento.

En la conversación también se revisarán sus primeras presentaciones y la construcción de su personaje. Debutó en 1976 con el nombre de Tritón y un año después apareció como Galaxia Imperial en el Auditorio Miguel Barragán. En 1978 participó en una lucha de máscara contra cabellera frente a Curro Hernández, donde perdió la incógnita, hecho que marcó su carrera.

A lo largo de su trayectoria, Galaxia 79 se distinguió por un estilo competitivo dentro de distintas categorías. Obtuvo siete campeonatos estatales en peso ligero, alcanzó finales en peso welter y consiguió victorias en peso semicompleto. También participó en luchas de parejas y en 1982 disputó el Campeonato Mundial de peso ligero, donde, pese a la derrota, recibió reconocimiento de figuras del gremio.

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El encuentro plantea una revisión de la lucha libre como práctica cultural en San Luis Potosí a partir de una experiencia individual. La charla permitirá conocer aspectos del circuito local, las dinámicas del cuadrilátero y la permanencia de estos relatos en la memoria de la afición, con el testimonio de un luchador que se mantuvo activo hasta 2019.