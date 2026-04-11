Muestra de danzón en el Museo del Ferrocarril

La muestra "Danzón dedicado a..." se realizará hoy sábado 11 de abril a las 18:00 horas en la Sala Murales del Museo del Ferrocarril Jesús García Corona, reunirá a bailarines y agrupaciones que presentarán distintas interpretaciones de este género en un formato de exhibición.

En esta edición participarán grupos y exponentes como Los Amigos del Danzón, Martha Rojas, Al Son del Corazón, Alicia Almaguer y Alejandro Zambrano. La muestra contará con el acompañamiento de la Banda de Música de Gobierno del Estado, que aportará la base musical en vivo para las ejecuciones coreográficas.

El danzón es un género de origen cubano que se consolidó a finales del siglo XIX, con registros que sitúan su desarrollo en 1879 en Matanzas, bajo la autoría de Miguel Faílde. Con el tiempo se integró a la vida cultural en México, donde adquirió presencia en espacios públicos y sociales, especialmente en ciudades como Veracruz y la Ciudad de México.

Dentro de la muestra, el danzón se presenta como una práctica que combina música y baile en pareja, con secuencias marcadas por pausas, desplazamientos y figuras definidas. Su estructura permite la interacción entre las y los participantes, quienes siguen patrones establecidos que distinguen este estilo de otras expresiones dancísticas.

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La actividad tiene como objetivo mantener vigente el danzón dentro de la oferta cultural local, a través de la participación de grupos que continúan su práctica. La muestra plantea un espacio de exhibición donde convergen trayectoria, aprendizaje y continuidad de este género en el contexto actual.