EL MITO COBRA VIDA: CARLOS MATIENZO LLEVA EL NAHUAL AL CINE

El cineasta potosino Carlos Matienzo presentará su ópera prima El ritual del Nahual, un proyecto que tomó tres años en concretarse y que ahora llegará a la pantalla grande. La producción destaca por su fuerte raíz local: el 80 por ciento del equipo técnico está integrado por talento potosino, lo que, de acuerdo con el director, la convierte en una de las primeras películas de origen potosino en alcanzar una exhibición comercial en salas de cine.

Antes de este largometraje, su proyecto Tekenchu tuvo presencia en más de 90 festivales internacionales y obtuvo al menos seis premios. Incluso, fue incluida en el catálogo del Instituto Mexicano de Cinematografía como una de las producciones mexicanas más premiadas en el extranjero.

El ritual del Nahual, escrita en colaboración con Roberto Chávez y Gerardo Oñate, también atravesó diversos procesos de desarrollo, incluidos laboratorios cinematográficos y apoyos como el de Ventana Azul. Posteriormente, se sumó Cinemex para su exhibición, con un estreno previsto en aproximadamente 500 salas.

La película se inspira en la leyenda del nahual, una figura presente en la tradición mexicana desde la época de la Conquista. A partir de estos relatos transmitidos de generación en generación, la historia construye una propuesta que combina identidad cultural, una cuidada fotografía y un elenco profesional. Aunque se trata de una producción independiente, busca posicionarse con estándares de calidad propios de proyectos de mayor presupuesto.

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Detrás de esta obra está la trayectoria de Matienzo, quien inició sus estudios en Ciencias de la Comunicación en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí con la intención de dedicarse a la fotografía cinematográfica. Su primera oportunidad llegó en 2009, con la filmación de Hidalgo: la historia jamás contada, donde se integró al equipo de producción tras insistir por una oportunidad. Esa experiencia, en la que colaboró con profesionales como Brigitte Broch, le abrió nuevas puertas dentro de la industria.

Con el objetivo de crecer profesionalmente, decidió trasladarse a la Ciudad de México, donde fue avanzando de manera gradual en distintos puestos dentro de la producción. El propio director subraya la importancia de respetar cada etapa del proceso: desde asistente de producción hasta gerente, antes de asumir mayores responsabilidades. Advierte que, en la actualidad, muchos jóvenes buscan acelerar ese camino, lo que puede impactar en la solidez de sus proyectos.

Además de su formación práctica, Matienzo cuenta con estudios en guionismo, lo que le ha permitido construir una base tanto académica como empírica. Señala que el aprendizaje también implica analizar el tipo de obras que logran posicionarse en festivales, para entender hacia dónde se dirige el cine contemporáneo.

En cuanto a su propuesta creativa, el director se identifica con el género del thriller, donde encuentra un espacio para explorar emociones complejas y difíciles de expresar. A través de este enfoque, aborda temas como la justicia, la pérdida y el dolor, sin necesidad de construir una narrativa autobiográfica.

Con el estreno de El ritual del Nahual, Matienzo no solo presenta su primer largometraje, sino que también abre camino para nuevos cineastas potosinos, bajo una premisa clara: sí es posible hacer cine desde lo local y llevarlo a las grandes pantallas.