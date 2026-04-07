Convocatoria para EIMuC
El Centro de las Artes de San Luis Potosí dio a conocer la convocatoria para el 5° Encuentro Internacional de Música de Cámara (EIMuC) 2026, un programa académico que se realizará del 6 al 18 de julio en el Área de Música del recinto.
La iniciativa está dirigida a estudiantes y músicos profesionales interesados en el trabajo de ensamble y en el desarrollo de su práctica interpretativa.
Este encuentro plantea un formato intensivo enfocado en la música de cámara como eje de formación. A lo largo de dos semanas, las y los participantes integrarán distintos grupos y abordarán repertorio desde una perspectiva colaborativa que busca fortalecer habilidades técnicas y criterios musicales.
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