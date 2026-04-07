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Cultura

Huapangueadas en el Museo del Ferrocarril

Por Estrella Govea

Abril 07, 2026 03:00 a.m.
A
Huapangueadas en el Museo del Ferrocarril

En el marco del Día Nacional del Huapango se presentará un programa especial del 7 al 10 de abril, en el Museo del Ferrocarril Jesús García Corona y reunirá actividades musicales y de diálogo en torno a este género tradicional, con la participación de tríos huastecos y especialistas.

La programación incluye huapangueadas los días 7 y 8 de abril a las 18:30 horas con los tríos Raíz Huasteca y Tordo Huasteco. El 9 de abril se llevará a cabo un conversatorio a las 18:00 horas con la participación de Gustavo Acosta, Pedro Alcántar, Jesús Valtierra y Daniel Huerta, quienes abordarán distintos aspectos del género. El cierre tendrá lugar el 10 de abril a las 18:00 horas con una presentación conjunta de ambos tríos.

El esquema del programa combina presentaciones en vivo con espacios de reflexión. Las huapangueadas permiten la interacción directa con la música y el zapateado sobre tarima, mientras que el conversatorio ofrece un contexto sobre la práctica, la interpretación y la vigencia del huapango en distintas regiones.

El huapango es un género musical mexicano basado en compás ternario, con presencia en estados como San Luis Potosí, Veracruz, Hidalgo, Tamaulipas, Puebla, Guanajuato y Querétaro. Su forma más conocida es el son huasteco, interpretado por el trío huasteco, integrado por violín, jarana y quinta huapanguera, con canto a dos voces y uso de falsete.

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Su origen se remonta al siglo XVII y se asocia con contextos rurales de la región Huasteca.

El término proviene del náhuatl "cuauhpanco", que refiere al tablado donde se ejecuta el zapateado.

Este programa busca acercar al público a las características musicales y sociales del género a través de actividades que articulan interpretación, diálogo y difusión cultural.

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