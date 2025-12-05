Corona de Adviento 2025: Tradición y significado

CIUDAD DE MÉXICO, diciembre 5 (EL UNIVERSAL).- La llegada de diciembre significa que la temporada de fiestas festivas ha iniciado y con ella, vemos las primeras luces de una antigua pero simbólica tradición navideña prenderse: la corona de Adviento.

Esta clásica costumbre se ha posicionado como más que un simple adorno en la mesa durante esta época es un gesto de pausa en medio del ritmo acelerado que acompaña al fin de año, y una invitación a encender -semana tras semana- no solo velas, sino a reflexionar, a pasar tiempo en comunidad y a formar nuevas esperanzas, deseos y propósitos para el año entrante.

¿Cuándo se enciende la segunda vela?

Las velas de la corona de Adviento se encienden cada domingo, cuatro semanas antes de la llegada de Navidad. Es decir, cada domingo de adviento.

Este año la primera vela de este adorno navideño se encendió el pasado 30 de noviembre, lo que significa que el segundo domingo de adviento cae el próximo domingo 7 de diciembre, por lo que deberá encenderse la segunda vela de la corona, la cual usualmente es de color morado -al igual que la primera-.

¿Qué significado tiene el segundo domingo de adviento?

Como ya se sabe, cada vela en la corona de Adviento simboliza el camino progresivo hacia la llegada de la Navidad. De acuerdo con el medio especializado en el tema, Desde la fe, cada vela significa la luz que va "disipando las tinieblas" y "disminuyendo la oscuridad" hasta la llegada de Jesús.

Según la tradición, estas luces representan valores como la esperanza, la paz, la alegría y el amor y en algunos hogares o iglesias se añade una quinta vela blanca o cirio al centro, la cual se enciende en Navidad para marcar la llegada del Niño Dios.

La segunda vela de la corona de Adviento continúa con la intención reflexiva de la tradición, sin embargo, se centra en la paz.

Este segundo domingo de Adviento se invita a los creyentes a reflexionar sobre la paz que Cristo traerá al mundo. Es un tiempo para la reconciliación personal y comunitaria, buscando la armonía con Dios y con las personas de nuestro alrededor.