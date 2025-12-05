Guía ¿A dónde ir?

Diciembre concentra una amplia oferta de conciertos y festivales en las principales ciudades del país, la programación incluye giras internacionales y propuestas nacionales.

SAN LUIS POTOSÍ

San Luis Potosí recibe en la Arena Potosí a Panteón Rococó que se presentará el 6 de diciembre, mientras que llegará al Teatro de la Paz “El Cascanueces”, el 9 de diciembre a las 20:30 horas; y una de las funciones más esperadas del cierre de año: “Mentiras, el Musical”, programado para el 14 de diciembre con dos funciones especiales a las 16:00 y 19:00 horas, ademas, a estas presentaciones se suma la temporada de “Illusion on Ice”, en la Monumental Plaza de Toros “El Paseo” del 5 al 14 de diciembre.

CIUDAD DE MÉXICO

AUDITORIO NACIONAL

En el Auditorio Nacional, Kevin Kaarl se presentará el 5 y 6 de diciembre, seguido por Los Ángeles Azules el 10 y 11 de este mes. En el Lunario del Auditorio Nacional, la programación continúa con Jorge Muñiz el 12 de diciembre, Fernando Delgadillo el día 13, Los Chinacos de Toño Medina el 17 y Jaime Varela el 20.

ESTADIO GNP SEGUROS

El Estadio GNP Seguros alojará dos de los eventos masivos más esperados: el ultimo concierto de Dua Lipa en la ciudad el 5 de diciembre y una serie de presentaciones de Bad Bunny los días 10, 11, 12, 15, 16, 19, 20 y 21.

AUDITORIO BB

En el Auditorio BB, se presentarán Mehro el 8 de diciembre, Tombochio el 14, legallyrxx el 18 y Eme MalaFe el 19.

PALACIO DE LOS DEPORTES

El Palacio de los Deportes contará con Caifanes el 5, 6, 7, 20 y 21 de diciembre; Toto y Christopher Cross el día 16; y el show I Love Dance 2025 el día 19.

ARENA CDMX

En la Arena CDMX, Fede Vigevani se presentará el 13 de diciembre, mientras que Banda MS ofrecerá funciones los días 19 y 20.

PABELLÓN DEL PALACIO DE LOS DEPORTES

Por su parte, el Pabellón del Palacio de los Deportes recibirá a Sharif y Rafael Lechowski el 6 de diciembre; Subtronics, Dr. Fresch y Youth in Circles el 13; y Say Ocean el 20.

MONUMENTAL PLAZA DE TOROS MÉXICO

En la Monumental Plaza de Toros México está programado el concierto de Alfredo Olivas el 20 de diciembre.

FORO INDIE ROCKS

El Foro Indie Rocks presentará a La Élite el 12 de diciembre y a Charles Ans el día 18.

FORO PUEBLA

En Foro Puebla, Rigoberta Bandini actuará el 6 de diciembre, Sebastián Llosa el 12, Rey Pila el 13, Mario Bautista el 18, DLD con funciones el 12 y 13, Mercurio, Alan Ibarra y Ari Borovoy el 19, Charlie Zaa y Manuel José con “La Historia Continúa 2025” el 20, y Sonido Gallo Negro el 26.

TEATRO METROPÓLITAN

El Teatro Metropólitan tendrá a Danny Frank el 13 y a KATSEYE el 16.

KNOTFEST 2025

Los festivales de diciembre en la ciudad incluyen KNOTFEST 2025, que se realizará el 6 de diciembre en la Explanada del Estadio Azteca con Marilyn Manson, Shinedown, Falling In Reverse, While She Sleeps, Slaughter to Prevail, Fit for an Autopsy y HANABIE.

FESTIVAL AMIGO 2025

Ese mismo día se celebrará el Festival Amigo 2025 en Campo Los Alcanfores. Para el 12 de diciembre, el Velódromo Olímpico será sede del Rich Vagos Fest 2025, encabezado por Gera MX, Geassassin, Teeam Revolver y Villax.

TEATRO METROPÓLITAN

MONTERREY

La ciudad de Monterrey cierra el año con una oferta que combina grandes conciertos, shows de comedia y espectáculos conceptuales. En el Auditorio Banamex, The Rasmus se presentará el 12 de diciembre como parte de su gira Weirdo Tour. En la Arena Monterrey, Intocable actuará los días 5 y 6 de diciembre, mientras que Yuri subirá al escenario el día 12.

El Escenario GNP Seguros mantiene una programación que incluye a Hermanos de Leche los días 5 y 6 de diciembre, además del show “1995” de Franco Escamilla, programado para el día 12.

GUADALAJARA

Guadalajara también suma actividades importantes en diciembre. En el Auditorio Telmex, Florencia Bertotti se presentará el 5 de diciembre, seguida por el cartel conjunto de Trueno, Duki y C.R.O (MDB) el día 6. Para el 17 de diciembre, el recinto recibirá a Toto junto a Christopher Cross.