CURRICULUM VITAE

Hace algunos días leí: "Cuando un niño está aprendiendo a caminar y se cae 50 veces, nunca piensa: Tal vez esto no es para mí". El mensaje llegó a mí apenas unos días después de haberme topado (otra vez) contra el fracaso. Digo fracaso para no decir curriculum rechazado, manuscrito no apto para los intereses actuales de la editorial, edad que rebasa el límite de la convocatoria, su solicitud no pasó a la siguiente etapa de selección.

Y sé bien que como yo somos muchos los que lo intentan, los que re escriben sus cartas de motivos, los que actualizan su fotografía por una más formal, los que pagan un correo electrónico profesional para verse más serios, los que rentan un traje para presentarse en una entrevista.

Hoy, semanas más tarde, tengo lista mi carta de motivos: A quien corresponda, si es que se da el tiempo de leer antes de suprimir el documento. Soy un hombre rendido, escribo sin paga para un periódico local.

Leo de tres a cuatro libros por mes y los reseño para que al público se le antoje adquirirlos. Edito unos quince libros al año y si todo sale bien recupero la mitad del dinero invertido.

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Salgo a otras ciudades a hacer presentaciones editoriales con viáticos propios y sin ticket de regreso. Escribo para otros, los que ya se ganaron un nombre pero ya no tienen tiempo para hacerlo. Armo con mis propias manos plaquettes que viajan por todo el país para ser guardados en un librero que les generará humedad. Organizo espacios de lectura y escritura para que el acto de leer deje de ser individual, para conocer las ideas de personas más jóvenes que yo, ellos que no se han rendido. No cobro caro, a veces no cobro, sé a quién cobrarle bien, pero sé que no es bien visto hablar de expectativas salariales en estos espacios. Cualquier duda puede marcarme.

Olvidé adjuntar el documento con mis datos personales. Otro correo más que se pierde.

ADONAI URESTI