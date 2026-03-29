Domingo de Ramos: ¿qué significa?

CIUDAD DE MÉXICO, marzo 29 (EL UNIVERSAL).- El

-que este domingo 29 de marzo da inicio a la

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- es una de esas fechas que se viven tanto en la iglesia como en casa. Desde temprano, muchas personas se preparan para ir a misa con sus, de olivo o de cualquier otra hoja, siguiendo una tradición que ha pasado de generación en generación.Durante la celebración, elestos ramos, un momento que suele ser de los más representativos del día. No es solo un gesto simbólico: para quienes participan, tiene un significado especial, ya que recuerda la forma en que Jesús fue recibido en, cuando la gente lo esperaba con ramas en las manos.-----¿Qué significa elElconmemora la, un episodio en el que, según los relatos bíblicos, llegó montado en un burro mientras era recibido por sus seguidores cony olivo. En ese momento, la multitud lo aclamaba como el Mesías, reconociendo su figura con entusiasmo.-----Este detalle no es menor. En ese tiempo, recibir a alguien con ramos era una forma dey rendirle honor. Por eso, la escena tiene un significado especial: muestra cómo Jesús fue reconocido por el pueblo, pero también resalta su humildad, al presentarse de una manera alejada de cualquier imagen de poder o riqueza.-----¿Qué significan lasLas palmas que se bendicen durante eltienen unimportante dentro delEn el contexto religioso, las. Su origen está directamente relacionado con la forma en que Jesús fue recibido en, por lo que se han convertido en unde ese momento.Al terminar la misa, la costumbre continúa fuera del templo. Losno se tiran ni se olvidan; al contrario, se llevan a casa y se colocan en lugares visibles o importantes. Hay quienes los ponen junto a un crucifijo, otros en alguna imagen religiosa o incluso dentro de la Biblia. Para muchas familias, esto es una manera de conservar la bendición y de sentir que ese momento especial sigue presente en su día a día.-----¿Por qué elmarca el inicio de laElno solo recuerda la entrada triunfal de Jesús a, también marca el comienzo de la, uno de los periodos más importantes delA partir de este día comienzan una serie de celebraciones que giran en torno a los momentos más importantes de la vida de Jesús: su. No se trata solo de recordar hechos, sino de abrir un espacio para la reflexión personal y espiritual.Durante estos días, la Iglesia suele invitar a vivir las celebraciones con mayor conciencia, poniendo atención en el sentido de cada ritual. Es un periodo que tradicionalmente se asocia con el, la introspección y la oportunidad de hacer una pausa para reflexionar sobre el significado de la fe.