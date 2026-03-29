Ni el día ni la hora, exposición pictórica

La exposición de pintura "Né il giorno né l´ora" (Ni el día ni la hora), del artista potosino Tomás Pamplona, se alberga en la Galería Germán Gedovius del Teatro de la Paz.

La muestra está integrada por 13 piezas que corresponden a la producción reciente del artista, en las que se mantiene una línea de trabajo centrada en el dominio técnico y la construcción de imágenes de corte realista. Las obras dan cuenta de una continuidad en su lenguaje pictórico, al tiempo que introducen variaciones en formato y tratamiento visual.

De acuerdo con el curador Emilio Delgado Hernández, la pintura de Pamplona conserva fidelidad en el trazo y el estilo, pero presenta elementos que amplían su alcance expresivo. Señala que esta etapa reciente mantiene coherencia con su trayectoria, sin dejar de generar nuevas lecturas en el espectador.

En esta exposición, el artista trabaja con piezas de menor formato en comparación con otras etapas de su producción, lo que modifica la relación con el público. El enfoque en detalles y composición propicia una interacción más cercana con las obras, en las que el realismo plantea escenas que sugieren narrativas implícitas.

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"Né il giorno né l´ora" se presenta como parte del Programa Estatal de Descentralización de las Actividades Culturales y Fortalecimiento de las Artes en el Estado (DACFAE) 2026, impulsado por la Secretaría de Cultura, con el objetivo de difundir el trabajo de creadores locales y ampliar la oferta expositiva en recintos culturales de San Luis Potosí. El ingreso es libre y tiene permanencia hasta el 30 de abril de 2026.