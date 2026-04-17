"El buen colibrí" de Fabiola Amaro será presentado en la Biblioteca del Centro de las Artes de San Luis Potosí este 17 de abril a las 17:00 horas, contará con la participación de Santiago Leija Gallegos y Alex Iván Montaño, quienes acompañarán a la autora durante el encuentro.

La obra tiene ilustraciones de Ale Venus y propone un recorrido poético a partir de la figura del colibrí.

El libro reúne texto e imagen para construir una experiencia de lectura en la que ambos lenguajes dialogan y dan forma a un mismo universo simbólico.

En el poemario, el colibrí aparece como un mensajero ligado a la memoria y a los vínculos afectivos.

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Los textos retoman esta idea para desarrollar una serie de imágenes poéticas que remiten a la cercanía con los seres queridos y a la interpretación de los signos de la naturaleza.

Las ilustraciones acompañan esta propuesta con una lectura visual que complementa el contenido literario.

El trabajo gráfico de Ale Venus aporta una dimensión adicional al libro, al traducir los elementos simbólicos en composiciones que dialogan con los poemas y amplían su interpretación.