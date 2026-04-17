logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

TARDE DE INTENSA ALEGRÍA

Fotogalería

TARDE DE INTENSA ALEGRÍA

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Cultura

"El buen colibrí", de Fabiola Amaro

Por Estrella Govea

Abril 17, 2026 03:00 a.m.
A
"El buen colibrí", de Fabiola Amaro

"El buen colibrí" de Fabiola Amaro será presentado en la Biblioteca del Centro de las Artes de San Luis Potosí este 17 de abril a las 17:00 horas, contará con la participación de Santiago Leija Gallegos y Alex Iván Montaño, quienes acompañarán a la autora durante el encuentro. 

La obra tiene ilustraciones de Ale Venus y propone un recorrido poético a partir de la figura del colibrí.

El libro reúne texto e imagen para construir una experiencia de lectura en la que ambos lenguajes dialogan y dan forma a un mismo universo simbólico.

En el poemario, el colibrí aparece como un mensajero ligado a la memoria y a los vínculos afectivos.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Los textos retoman esta idea para desarrollar una serie de imágenes poéticas que remiten a la cercanía con los seres queridos y a la interpretación de los signos de la naturaleza.

Las ilustraciones acompañan esta propuesta con una lectura visual que complementa el contenido literario.

El trabajo gráfico de Ale Venus aporta una dimensión adicional al libro, al traducir los elementos simbólicos en composiciones que dialogan con los poemas y amplían su interpretación.

Lo más visto

    MINUTO A MINUTO

    no te pierdas estas noticias

    Mapa siglo XVII revela casa de Shakespeare en Londres
    Mapa siglo XVII revela casa de Shakespeare en Londres

    Mapa siglo XVII revela casa de Shakespeare en Londres

    SLP

    AP

    La propiedad de Shakespeare fue destruida en el Gran Incendio de Londres, pero el mapa confirma su ubicación precisa.

    Taller "El rostro del luchador"
    Taller "El rostro del luchador"

    Taller "El rostro del luchador"

    SLP

    Estrella Govea

    Feria de la Lectura y el Arte Local
    Feria de la Lectura y el Arte Local

    Feria de la Lectura y el Arte Local

    SLP

    Estrella Govea

    Entre cantinas y canciones: José Alfredo Jiménez
    Entre cantinas y canciones: José Alfredo Jiménez

    Entre cantinas y canciones: José Alfredo Jiménez

    SLP

    Estrella Govea