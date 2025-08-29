logo pulso
El orden alfabético de Pily Pelusa y Roberto Rivelino en Museo Francisco Cossío

La cita es este viernes 29 de agosto a las 20:00 horas

Por Estrella Govea

Agosto 29, 2025 03:54 p.m.
A
Pily Pelusa y Roberto Rivelino presentan El orden alfabético, una propuesta que reúne narración oral, música y literatura, será este viernes 29 de agosto a las 20:00 horas en el Museo Francisco Cossío.

La dinámica incluye un cierre con micrófono abierto en el que el público puede compartir cuentos, poemas o canciones, dando continuidad a la intención del espectáculo de mantener un diálogo directo entre artistas y asistentes.

La propuesta destaca por mantener la palabra como eje, ya sea a través de la narración oral, la poesía o la lectura en voz alta. Con esta estructura, El orden alfabético se ha consolidado como un espacio cultural que promueve la oralidad y la literatura, al tiempo que integra la música como un puente entre géneros artísticos.

La narradora oral potosina Pily Pelusa será la anfitriona de la velada. Su participación se caracteriza por alternar con invitadas e invitados que narran, leen o declaman en voz alta, acompañados por música en vivo.

El acompañamiento musical estará a cargo de Roberto Rivelino, reconocido como uno de los exponentes del blues en México. Su estilo se nutre de este género para construir canciones con letras en español que abordan la vida cotidiana, las experiencias personales y las miradas sobre lo social. Ha participado en agrupaciones como Monroy Blues y Juan Hernández y su Banda de Blues, además de fundar el proyecto Los Blueserables.

En esta edición, la combinación de narración y blues permitirá al público acercarse a una experiencia que pone en el centro la palabra hablada y cantada.

Con una trayectoria de casi ocho años, el proyecto busca integrar distintas expresiones artísticas en un mismo espacio y acercarlas al público en un formato accesible. El costo de entrada es de $120 pesos y los boletos pueden adquirirse directamente en el recinto.

estrellagoveap@gmail.com

SLP

Estrella Govea

La cita es este viernes 29 de agosto a las 20:00 horas

