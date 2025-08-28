CONCIERTO DE LA CAMERATA EN EL CEART

El Centro de las Artes de San Luis Potosí celebrará 17 años de actividades con un concierto a cargo de la Camerata de San Luis, este jueves 28 de agosto a las 19:30 horas. La presentación forma parte de la programación especial por el aniversario del recinto y contará además con una instalación lumínica del colectivo ROMA-Lab.

El programa del concierto incluye una selección diversa de obras que van desde la música académica hasta piezas populares de gran reconocimiento. Entre ellas se encuentran fragmentos de la ópera Carmen de Georges Bizet, adaptados para orquesta de cuerdas, así como el Cuarteto de cuerdas en Fa menor No. 5 Op. 20 de Joseph Haydn. Estas piezas forman el núcleo clásico del repertorio.

La Camerata también interpretará temas icónicos de la cultura cinematográfica, como suites de Star Wars, Piratas del Caribe y El Señor de los Anillos, lo que abre el programa a públicos amplios interesados en el diálogo entre música de concierto y producciones audiovisuales.

Los tangos ocuparán un espacio central con obras como Por una cabeza, Libertango, El cafetín de Buenos Aires, Cristal y La vi llegar. Esta selección refleja la versatilidad del ensamble al abordar géneros que combinan tradición y popularidad en distintos contextos musicales.

Como cierre, el programa contempla encores con versiones orquestales de Paint it Black, Smells Like Teen Spirit, Viva la vida y Bohemian Rhapsody, piezas que reflejan la intención de integrar distintos lenguajes musicales en una misma celebración. Con este concierto, la Camerata de San Luis mantiene su vínculo con el CEART, espacio que fue su sede durante varios años y con el que conserva una relación activa en proyectos de formación y difusión artística.